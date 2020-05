Video: Können Joko & Klaas einen Airbus nach Mallorca steuern?

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf melden sich am heutigen Dienstagabend mit der Auftaktfolge der 3. Staffel ihrer Challengeshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“ zurück.

Da geht es ja bekanntlich um 15 Minuten frei verfügbare Sendezeit zur Primetime am Mittwoch.

Auf diese schrägen Aktionen können sich die Zuschauer freuen: Gelingt es den beiden, einen Airbus quasi von Berlin nach Mallorca zu fliegen und dort sicher zu landen? Können Joko & Klaas beim Spiel „The Muted Singer“ Songs ohne Ton lediglich an der Performance des anderen erkennen? Schaffen sie es, im Spiel „Herr Leisefreund aus Stillmannsdorf“ einen Parcours möglichst geräuschlos zu überwinden? Und boxen sie sich bei „Das großen ProSieben Auto-Boxen“ gegen ihre prominenten Gegner durch?

Mit dabei sind heute u.a. Vanessa Mai und ihr Gesangskollege Ben Dolic, an dem ja leider die Ehre vorbeigeht, Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ 2020 zu vertreten, weil der coronabedingt ausfällt. Naja und Sahneschnittchen Vanessa Mai bringt sich auch in Erinnerung! Denn Neues ist in der Pipeline!

Alles für 15 Minuten eigene Sendezeit

Mit „Der Himmel reißt auf“ veröffentlicht sie am 8. Mai einen Song mit Popsänger Joel Brandenstein! Diesen Titel hat er im Duett mit Vanessa Mai aufgenommen.

Weitere Gäste der Show sind Schauspieler Axel Stein und Ex-Bachelor Paul Janke sowie „Super Bowl“-Kommentator und Stadionsprecher Jan Stecker sowie Fernsehmoderator und Sportreporter Christoph „Icke“ Dommisch.

In der neuen Staffel „Joko & Klaas gegen ProSieben“ fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus. Im Kampf um 15 Minuten Live-Sendezeit, die zur freien Gestaltung genutzt werden können, nehmen es Joko & Klaas mit allen Gegnern und Spielen auf, die ihnen ProSieben gegenüberstellt.

Für den Sieg müssen sie dieses Mal unter anderem eingetragene Weltrekorde brechen, um sich am Ende nicht in den Dienst des Senders stellen zu müssen, sondern eben eine Viertelstunde voller Freiheit in Form von Sendezeit zu gewinnen.

Über ihre Herausforderer und die Spiele bestimmt einzig und alleine ihr Arbeitgeber.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ – ab 5. Mai 2020, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.