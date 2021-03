Video: Tim Raue – Das ist seine Frau Katharina

21.03.2021 19:30 Uhr

Heute läuft die „Best Friends Edition“ bei „Kitchen Impossible“. Und da darf natürlich auch Sternekoch Tim Raue nicht fehlen. Doch wer ist eigentlich die Frau an seiner Seite? Das verraten wir im Video.

Ob bei „The Taste“ oder eben „Kitchen Impossible“: Neben Küchenmaschine Tim Mälzer ist auch Starkoch Tim Raue inzwischen ein bekanntes und sehr beliebtes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft.

Mälzer und Raue bei „Kitchen Impossible“

Heute treffen die beiden Tims in der „Best Friends Edition“ bei „Kitchen Impossible“ aufeinander. Doch so lautstark und ungehemmt die beiden Köche sich gegenseitig verbal unter die Gürtellinien gehen. Über ihr Privatleben schweigen sich die beiden Hitzköpfe lieber aus. Wer ist die Frau an der Seite von Sternekoch Tim Raue?

