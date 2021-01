27.01.2021 21:15 Uhr

Video: Was machen die „Big Brother“-Stars Jürgen und Zlatko heute?

In der ersten „Big Brother“-Staffel im Jahr 2000 waren sie die besten Freunde, Zlatko und Jürgen. Doch kurze Zeit später trennten sich ihre Wege und die "Big-Brother"-Stars machten fortan ihr eigenes Ding ...

Es war ein kometenhafter Aufstieg, den damals die Fan-Lieblinge der ersten „Big Brother„-Staffel Jürgen und Zlatko an den Tag legten. So bekam der schwäbische Kfz-Mechaniker Zlatko Trpkovski, der im TV-Container mit seinem Humor und kleinen Allgemeinbildung auffiel, mit „Zlatkos Welt“ nicht nur seine eigene TV-Show, sondern stürmte mit „Ich vermiss’ Dich (wie die Hölle)“ und „Großer Bruder“ die Charts.

Letzteren Hit nahm der heute 45-Jährige mit seinem damaligen Kumpel Jürgen Milski auf. Das Duett der beiden schaffte es sogar auf Anhieb auf den ersten Platz der deutschen Single-Charts. Während Jürgen nun seit 21 Jahren erfolgreich in den Medien unterwegs ist, wurde es um Zladdi schlagartig still. Doch was machen die beiden heute? Hier im Video gibt es das Update!

Das Video verrät es: