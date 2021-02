Video: Was wurde aus „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Bruno und Anja Rauh?

14.02.2021 21:15 Uhr

In der dritten Staffel von "Bauer sucht Frau" war Bauer Bruno Rauh das Liebesglück hold: In Kandidatin Anja fand der BsF-Landwirt die Frau fürs Leben. Wie geht es dem RTL-Traumpaar heute?

Seit bald 20 Jahren verkuppelt Moderatorin Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“ lebenshungrige Landwirte mit Männern und Frauen, die von der großen Liebe und dem Leben auf dem Land träumen. Dabei fand so manch einsamer Topf seinen passenden Deckel. So funkte es auch bei Bauer Bruno Rauh, der in der dritten „Bauer sucht Frau“-Staffel sein Herz an Kandidatin Anja verlor.

Das sympathische Traumpaar ging gemeinsam durch Höhen und Tiefen und meisterte sogar einen harten Schicksalsschlag. Was aus Bruno und Anja Rauh wurde, verraten wir dir hier im Video!