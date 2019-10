Was macht der Dieter Nuhr? Er kassiert wegen Greta Shitstorm

Dieter Nuhr (58) ist dafür bekannt sich in seiner Fernsehsendung „Nuhr im Ersten“ über den ein oder anderen Promi lustig zu machen. Nun wurde auch Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) Opfer der frechen Sprüche des Spaßvogels. Allerdings kassierter der TV-Star für seine Hetzerei gegen „Fridays for Future“ mal ausnahmsweise keinen Applaus sondern einen Shitstorm.

In der TV-Show „Nuhr im Ersten“ bekamen schon einige Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, von dem 58-Jährigen Moderator ihr Fett ab. Nun kassierte auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg einige fiese Sprüche. Statt Applaus erntete er einen medialen Shitstorm, mit dem die Schülerin in Schutz genommen wurde.

„Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein“, sagte der Kabarettist in seiner Show am 26. September. „Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen. Wenn unsere Kinder meinen, wir könnten die Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen“, scherzte Nuhr über seine Tochter Luisa. Das Publikum im Studio reagierte noch mit höflichem Gelächter, die Nutzer im Internet jedoch äußerten sich daraufhin knallhart.

Die Frage ist einfach, ob ein Trottel wie Nuhr sich weiterhin wie ein Trottel äußern darf. Einfache Antwort: Ja, darf er. Gestern Flüchtlinge, heute Klima, morgen vielleicht Lehrer.

Der Wetter-Moderator Jörg Kachelmann (61) bezeichnete Nuhr per Twitter schlichtweg als Trottel. Allerdings signalisiert er in dem Post auch, dass jeder weiterhin seine Meinung äußern solle. Während gestern noch über Flüchtlinge debattiert wurde, diskutiert die Welt heute eben über den Klimawandel. Etwas konkreter wurde ein anderer Nutzer, der Nuhrs Auftritt ebenfalls über Twitter als geschmacklos bezeichnet und es als schmerzhaft empfindet diesen durch seine Beiträge für die Öffentlich-Rechtlichen mitfinanziert zu haben.

Eins steht fest. Indem Dieter Nuhr seine offensichtlich negative Meinung zur „Fridays for Future„-Bewegung äußerte begab er sich auf heißes Eisen. Doch in Zeiten des Internets ergeht es so wohl jedem TV-Star der seine Meinung öffentlich äußert. Sei es über Flüchtlinge oder wie aktuell über den Klimawandel.

Ich habe mir den Beitrag von Nuhr gerade mal angesehen. Er traut Greta zu, eine Selektion vorzunehmen und Menschen in den Tod zu schicken? Im deutschen öffentlich rechtlichen Fernsehen? Ernsthaft? Und dafür bekommt er noch Applaus? Einfach widerlich. — Conny0815 (@Corona0815) 29. September 2019

Das ist zwar richtig, allerdings geht Nuhr, nicht erst seit Greta, in eine Richtung, die sich nicht anders als mit „Arschloch“ beschreiben lässt. Hinter seiner intellektuellen Fassade stellt er sich über andere um auf sie herab zu spucken. — Mark Mollerus (@markmollerus) 30. September 2019