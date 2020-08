15.08.2020 21:10 Uhr

Werner Hansch taucht ein in die Welt von Katy Bähm

Sie sind ein ungleiches Paar: Werner Hansch und Katy Bähm. Doch die Sportreporter-Legende will mehr wissen.

Für den 81-Jährigen ist die glitzernde Welt der Drag Queen ein wahres Wunderland. Von Katy Bähm erhält die Kommentatoren-Legende in der neusten Tageszusammenfassung von „Promi Big Brother“ eine weitere ganz persönliche Homo-Lernstunde, die dann allerdings tränenreich endet…

Kathy klärt auf

Werner ist neugierig: „Hast du einen Blick dafür, ob jemand schwul ist?“, will der 81-Jährige von Katy Bähm wissen. Die Drag-Künstlerin klärt auf: „Es gibt Typen, da kann ich dir auf einen Kilometer Distanz sagen: Das ist definitiv eine Schwuppe. Es gibt aber Typen, die vielleicht so aussehen wie Mischa und schwul sind.“ „Der Mischa ist schwul?“, wundert sich Werner und sorgt damit für großes Gelächter. „Von dir habe ich eine ganze Menge gelernt“, bedankt sich die Kommentatoren-Legende, und Katy Bähm gibt zu: „Das berührt mich gerade sehr, denn gerade dieses Thema ist kompliziert. Und wenn Deutschland sieht, dass ein gestandener älterer Herr wie du an dem Thema Interesse zeigt und versucht, mich zu verstehen, bedeutet mir das sehr viel, denn das könnte für Aufklärung sorgen.“ Mit seinen nächsten Worten rührt Werner Katy zu Tränen: „Bei mir ist das vollkommen akzeptiert, Junge, da kannst du dich drauf verlassen. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich hier kennenlernen durfte. Du bist einfach ein starker Typ.“

„Ich hatte auch Freundinnen“

Schon gestern hatte sich Werner Hansch für das Liebesleben seiner Mitbewohner interessiert: „Wann hast du entdeckt, dass du schwul bist?“, will er geradeheraus von der Drag Queen wissen. Die gesteht offen: „Ich fand schon immer beide Geschlechter gleich attraktiv. Ich hatte auch schon Freundinnen und würde auch nicht ausschließen, dass ich in fünf Jahren mal wieder eine Freundin habe. Der Mensch muss einfach passen. Ich bin für alles offen, was das Leben für mich parat hat. Im Moment präferiere ich das männliche Geschlecht, aber wenn eine Frau kommt, die mich von den Socken haut, wäre ich auch nicht abgeneigt.“

Werner ist beeindruckt von dieser Einstellung: „Finde ich ganz toll.“

Galerie

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Simone Mecky-Ballack, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Emmy Russ, Adela Smajic und Neuzugang Alessia Herren.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Katy Bähm, Ikke Hüftgold, Werner Hansch und Elene Lucia Ameur.

