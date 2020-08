18.08.2020 21:58 Uhr

Werner Hansch: Tränen beim Dinner mit Reiner Calmund – das Video!

Es ist so gut wie sicher: Werner Hansch gewinnt Promi BB 2020! An Tag 12 gab es wieder so ein tränenreichen Rührstück des 82-Jährigen Ex-Sportreporters.

Hansch im Glück! Werner Hanschs Freund Reiner Calmund kommt zum Gratulieren ins „Hexenhäuschen“ und entlockt dem 82-Jährigen traurige Details aus seinem kargen Alltag.

Das und mehr zu sehen am Dienstagabend bei „Promi Big Brother“ ab 22.15 in SAT.1. Bei uns gibt’s den Clip wie immer vorab.

Überraschungsbesuch von Reiner Calmund

Nach einem Geburtstag mit vielen Überraschungen spendiert der große Bruder Werner Hansch zum Abschluss der Feierlichkeiten eine gut bürgerliche Geburtstags-Brotzeit mit Kumpel Reiner „Calli“ Calmund im Hexenhäuschen. Die beiden haben sich so viel zu erzählen, dass sie das Essen kaum anrühren. „Ich bin seit Februar in einer Therapie und habe mich einem Kreis der anonymen Spielsüchtigen angeschlossen“, berichtet Werner.

Und dann sagt er stolz: „Ich habe null Entzugserscheinungen. Das macht mir Hoffnung. Ich habe seit acht Monaten keine Wettbude mehr betreten, das schwöre ich. Ich verspreche es dir. Ich bin auf einem guten Weg.“

Werner lebt von 600 Euro im Monat

Die beiden schwelgen im Hexenhäuschen in gemeinsamen Fußball-Erinnerungen, bevor sie sich wieder ernsten Themen zuwenden: „Das Allerwichtigste ist der Sieg gegen die Krankheit und dass du erkannt hast, dass das nur mit Fachleuten geht“, mahnt Calmund. Als Werner gesteht, dass ihm zum Leben 600 Euro im Monat bleiben, verspricht Calli: „Wenn du ein Problem in der Versorgung kriegst, dann rufst du an. Ich möchte, dass das gewährleistet ist, Werner. Bleib auf Kurs, Freundchen.“

