11.08.2020 21:48 Uhr

Werner Hansch über den größten Koksskandal und Senay Gueler weint

Neues Kapitel bei Promi Big Brother: Im Märchenland scheint nichts mehr, wie es einst war! Der große Bruder hat die Karten von den Zuschauern neu mischen lassen.

Nun ereignen sich dort wundersame Dinge: Rumpelstilzchen Senay Gueler ist reumütig, milde und weint sogar bittere Tränen. Sexy Emmy Russ hingegen macht auf Sterntaler. Nur auf Märchenonkel Werner Hansch ist Verlass.

Einmal mehr öffnet das Plaudertäschchen seine prall gefüllte Schatztruhe der Erinnerungen und Christoph Daums Koks-Affäre hüpft heraus… Das alles heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Größter Koksskandal des deutschen Fußballs

Beim gemeinsamen Schnibbeln fürs Mittagessen öffnet Sportreporter-Legende Werner Hansch einmal mehr seine prall gefüllte Schatztruhe der Erinnerungen: „Christoph Daum war in meiner Zeit ein sehr angenehmer Partner. Doch dann kam seine Affäre mit dem Koks. Da musste er flüchten. Da ist er in die USA und war über ein Jahr weg. Auf einmal habe sich Daum bei Hanschs Sekretärin gemeldet. Werner erinnert sich an dessen große Bitte: „Wir wollen morgen eine große Pressekonferenz machen, da brauche ich einen, der mir ein bisschen hilft, der die Fragen so ein bisschen sortiert. Da war mir schon klar: Das ist eine heiße Nummer. Und es wurde auch heiß. Ich sage euch, ich habe Weltmeisterschaften erlebt, Olympische Spiele – aber so einen Aufwand habe ich noch nicht erlebt!“

Gebannt hängen Werners Märchenschloss-Mitbewohner an seinen Lippen und lauschen, was sich an diesem denkwürdigen Tag im Oktober 2000 ereignete. Denn die Pressekonferenz damals war spektakulär.

Der Daum-Skandal

In einem der größten Skandale in der Geschichte des deutschen Fußballs wurde Christoph Daum, damaliger Trainer von Bayer 04 Leverkusen und designierter Bundestrainer der deutschen Nationalelf, im Oktober 2000 der Konsum von Kokain nachgewiesen.

Auf einer zuvor am 9. Oktober 2000 extra einberufenen Pressekonferenz (Video unten) äußerte sich Daum dann über eine freiwillig abgegebene Haarprobe und sagte dazu: „Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.“ Das Ergebnis des Instituts für Rechtsmedizin der Universität in Köln entlarvte Daum als Lügner.

Galerie

Senay Gueler im Tal der Tränen

Wer hat das Promi-BB-Rumpelstilzchen verzaubert? Szene-DJ Senay Gueler zeigt eine völlig neue Seite von sich. Nach seinem Umzug ins Märchenschloss sitzt der 44-Jährige Dauernörgler der letzten Tage nachdenklich im Lustgarten und lässt sich von Ikke Hüftgold den Kopf zurechtrücken. „Du ziehst an meiner Kraft. Versuch mal, die negativen Dinge ein Stück weit abzuschalten“, rät die Ballermann-Ikone. „Lass das nicht so nah an dich ran und sei milde. Du bist hart im Ton.“ Senay gesteht: „Ich bin eigentlich allgemein ein demütiger Typ.“

Dann kommen dem Familienvater die Tränen: „In den letzten Tagen hast du mir vielleicht da drüben gefehlt. Und du hast Recht: Ich habe wahrscheinlich emotional gesaugt von dir.“

Drag-Queen Katy Bähm und Reality-Sternchen Emmy Russ trauen ihren Augen nicht: Der zornige Senay weint? „Entweder er ist blau oder er hat wirklich ein Herz“, schmunzelt Katy…

Aktuelle Bewohner

Märchenwald: Kommentatoren-Legende Werner Hansch, „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, „Love Island“-Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Schweizer „Bachelorette“ und Moderatorin Adela Smajic, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Social-Media-Star Udo Bönstrup, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kelly-Family Powerfrau Kathy Kelly, Drag-Queen Katy Bähm, Reality-Sternchen Emmy Russ, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold.