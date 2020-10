20.10.2020 14:52 Uhr

Wieso verraten die, wer das „Sommerhaus“ 2020 gewinnt?

„Das Sommerhaus der Stars“ wird von Jahr zu erfolgreicher - und unterirdischer. Das Fernsehvolk liebt es, doch manche sind dabei ihm den Spaß zu versauen.

Die „Bild“-Zeitung mag RTL nicht mehr so, seit dem sie letztes Jahr von dem Kölner Sender als exklusiver Vorabberichterstatter aus dem Dschungelcamp verbannt wurden. Die Rache war eine schnell zusammenzimmerte Miniserie über die „Fakes“ im Dschungelcamp. Das entpuppte sich als aufgeblasener Rohrkrepierer, es gab nichts was man schon vorher wusste. „Das Camp ist nur wenige Meter vom nächsten Büro-Container entfernt“ waren so aufgebauschten Neuigkeiten, die der Fan natürlich auch bei Google Earth findet.

Die Gewinner müssen schweigen

Seitdem gab es immer mal ein paar Seitenhiebe aus dem zahnsteingelben Hochhaus in Kreuzberg. Und nun ist also der Quotenhit „Sommerhaus der Stars“ dran. An dem kommt auch „Bild“ nicht vorbei, denn auch im Netz sorgt die Krawallshow für ordentlich Traffic. Und mal ganz so nebenbei: Verschwiegenheitsklauseln in den Verträgen der Paare mit der Produktionsgesellschaft „Seapoint“ verbieten Sommerhaus-Bewohnern natürlich den Mund.

Obwohl das Finale (nebst Wiedersehensshow) erst am 1. November stattfindet, spoilert das Blatt schon die Finalisten-Paare – und Gewinner!

Klar, die Show wurde vor knapp vier Monaten inszeniert, die Sieger stehen also längst fest. Die „Bild“-Zeitung will also wissen, wer die zu versteuernde Siegerprämie von 50.000 Euro einheimst. Eine Klatsche für RTL und all jene, die sich die Spannung nicht versauen lassen wollen.

Quelle: instagram.com

Wer gewinnt denn 2020?

Die Jesus-Freaks Diana Herold und Michael Tomaschautzki? Die Mucki-Robens Caro und Andreas? „Silly und Silly“ Lisha und Lou? Oder gar die Mobbing Opfer Eva Benetatou und Chris Stenz? Und was ist mit den „Pharos“, Martin Bolze & Michaela Scherer?

Wer’s nun wirklich wissen will, wer laut „Bild“ auf Siegertreppchen steigt, klickt bitte hier unter dem Foto. (Aber von uns habt Ihr’s nicht!).

Platz 3

Platz 2

Platz 1