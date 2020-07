Freitag, 31. Juli 2020 13:29 Uhr

Willi Herren & Johannes Haller: Hier treffen die zwei Erzfeinde aufeinander

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" sind sich Willi Herren und Johannes Haller Spinnefeind. Blöd nur, dass die beiden bei "Kampf der Realitystars" jetzt wieder aufeinander treffen werden.

Im „Sommerhaus der Stars“ gerieten Willi Herren und Johannes Haller aneinander. Keiner von beiden wollte damals das Sommerhaus verlassen und Willi versicherte Johannes, dass er ihn nicht nominieren würde.

Es kam natürlich ganz anders und Haller und seine damalige Freundin Yeliz Koc mussten die Sendung verlassen. Danach folgte ein heftiger Zoff und es fielen galante Beleidigungen wie „Frauenschläger“ oder „trockener Alkoholiker“.

„Innerlich tobe ich“

Johannes, der in Folge zwei in die thailändische Sala von „Kampf der Realitystars“ einziehen durfte, traut seinen Augen kaum, als Willi in Folge drei mit dem Boot zur Insel shippert.

Johannes kann seine geringe Begeisterung über den Neuen kaum für sich behalten: „Innerlich tobe ich natürlich, wenn ich jemanden sehen muss, auf den ich keine Lust habe. Das ist doch ekelig“.

Auch Willi findet klare Worte für seinen ungeliebten Kontrahenten: „Ich kann diesen Typen einfach nicht sehen!“

Auch interessant:

Willi darf entscheiden wer fliegt

Bei einer so unterkühlten Begegnung gibt sich sogar die strahlende Sonne Thailands geschlagen. Doch gerade Johannes muss vorsichtig sein, denn als Neuling hat Willi die Macht darüber zu entscheiden, wer in der nächsten Stunde der Wahrheit den Star-Strand verlassen muss.

Ob damit bereits Johannes letztes Stündchen geschlagen hat oder es zu einem Showdown zwischen den beiden Streithähnen kommt, sehen Sie nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

„Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss bei tvnow.de verfügbar