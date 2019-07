Willi Herren: Wer ihn aus dem „Sommerhaus“ wählt, muss büßen?

Mittwoch, 24. Juli 2019 15:35 Uhr

Am Dienstagabend lief die erste Ausgabe der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Staffel und bereits jetzt verspricht es weiter explosiv zu werden. Vor allem Willi Herren sorgt für ganz viel Radau im Haus. Der rastete bereits in Folge 1 total aus und zeigte gleich wer der Platzhirsch in der portugiesischen Absteige ist.

Aber was war passiert? Ganz einfach, Roland und Steffi Bartsch hatten Willi Herren und Frau Jasmin nominiert. Der Grund: „Ihr seid zu laut für uns.“ Die Nominierungen könnten dafür sorgen, dass sie als erste das Haus verlassen müssten. Für Willi Herren der Startschuss komplett auszuticken.

Er fährt Roland Bartsch harsch an: „Ich habe dir gesagt, wenn du Probleme mit mir hast, sag’s mir ins Gesicht. Du bist falsch. Jetzt sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Alter, du hast alles vergeigt, was du gestern aufgebaut hast. Ehrlichkeit währt am Längsten.“

Am Ende weint Steffi

Willi sucht nach der Nominierung zwar das Gespräch mit Roland, der hat aber absolut keinen Bock. Auch das passt dem Herren nicht und er geht den einstigen VOX-Auswandewrer an: „Du hast ganz aggressives Potenzial in dir und jetzt gehst du mir am besten aus dem Weg, verstehst du. Ganz böse, hast du das gesehen?“

Am Ende fließen Tränen und zwar bei Rolands Frau Steffi. Die flüchtet mit Schnappatmung ins Schlafzimmer und kann sich nur schwer beruhigen. Der Streit ist für sie einfach viel zu viel. Schon in Folge 1 zeigte Willi Herren seine zwei Gesichter, mal ist er der lustige und gut gelaunte Onkel, dann schlägt seine Laune um und er schimpft wie ein Rohrspatz. Ob es künftig noch mehr Streitpunkte zwischen Willi und Roland geben wird?

Das sagt Willi heute dazu

Bei Instagram meldete sich Willie Herren in den Kommentaren zu Wort und entschuldigt sich für sein Verhalten: „Für einige von euch kam es so rüber, als hätte ich Roland nach der Nominierung gemobbt. Das stimmt aber nicht – und tut mir mega leid, wenn es so rüberkam. Klar, ich habe ihm meine Meinung gesagt. In dem Fall vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Leute, es ist eine Extremsituation. Ihr werdet sehen, wie sich mein Verhältnis zu Steffi und Roland entwickeln wird.“