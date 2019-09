Wollnys: Estefania bekommt Angebot vom „Fernsehgarten“

Mittwoch ist Wollny-Tag. Heute dürfen sich alle Fans der sympathischen Großfamilie wieder über eine spannende Doppelfolge freuen. Die morgendliche Brötchenausgabe ist für Oberhaupt Silvia Wollny die perfekte Gelegenheit für sie, um bei ihren Teenie-Mädels auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Estefania und Loredana finden allerdings, dass Mama ihr Privatleben überhaupt nix angeht und ihre Fragerei sowieso ziemlich peinlich ist. Peinlich findet Silvia etwas ganz anderes, nämlich die Selbstbräuner-Experimente von Harald. Der hat durch die langen Krankenhausaufenthalte leider seine Bräune gegen eine vornehme Blässe eingetauscht. Nun soll ihm das Mittelchen aus der Flasche wieder zu einem dunkleren Teint verhelfen.

Peter plant derweil eine Überraschung für seine Zukünftige, denn bei all den Hochzeitsvorbereitungen kommt die Romantik eindeutig zu kurz. Bei einem Grill-Dinner will er Sarafina zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Haken bei der Sache: Sarafina soll selbst die Kochlöffel schwingen. Der Zoff ist also vorprogrammiert.

Estefania will Gesangsstunden

Estefania wiederum spricht bei Mama Silvia das Thema Gesangsstunden an. Schließlich hat die Ex-DSDS-Teilnehmerin von Dieter Bohlen höchstpersönlich die Empfehlung bekommen, weiter an ihrer Stimme zu arbeiten. Trotz einiger Bedenken lässt sich Silvia schließlich breitschlagen und organisiert eine Probestunde für ihre Tochter. Und die verläuft richtig gut. So gut, dass Sarafina ihre kleine Schwester direkt fragt, ob sie nicht bei ihrer Hochzeit singen will.

Eigentlich wollte Silvia überprüfen, ob die neue Klopapiermarke, die sie gekauft hat, auch genauso viele Blätter hat wie die alte. Dafür kann man ihrer Meinung nach ruhig mal eine ganze Rolle auf dem Esstisch abwickeln. Doch beim Zählen der Blätter wird sie von einem ungewöhnlichen Anruf unterbrochen. Am anderen Ende der Leitung: der „ZDF Fernsehgarten“. Töchterchen und Nachwuchstalent Estefania soll ihre neue Single dort performen.

„Ich hab halt noch nie sowas großes gemacht und das ist was komplett anderes für mich“, so Estefanie freudig. Nach anfänglicher Skepsis ist Mama Wollny hellauf begeistert von der Idee und spricht sofort mit ihrer Tochter. Die ermutigt sie: „Estefania, mach das, das ist eine Chance, da würden sich manch andere zehn Finger danach lecken. […] Der Dieter Bohlen hat auch gesagt Ey Mädel, du bist gut, mach weiter!“

Der 17-Jährigen allerdings ist etwas mulmig zumute beim Gedanken, in einer so großen TV-Show aufzutreten – da können auch Silvias Lampenfieber-Tipps nicht helfen.

Eine Doppelfolge „Die Wollnys“ heute um 20:15 Uhr auf RTL II.