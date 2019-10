Wollnys: So wild war Sarafinas Junggesellinnenabschied

Wollny-Fans kommen heute voll auf ihre Kosten. Eine Doppelfolge der beliebten Großfamilie steht in den Startlöchern. Die Dreharbeiten liegen bereits einige Wochen zurück, weswegen heute die Jungesellenabende und die Hochzeit von Peter und Sarafina Wollny erneut thematisiert werden.

It’s Partytime in Ratheim! Die Junggesellen-Abschiede des angehenden Brautpaars stehen an. Dabei wissen weder Peter noch Sarafina, in welcher Form oder wann die große Sause auf sie zukommt. Doch dann steht morgens eine fette Stretch-Limousine vor der Tür. Sarafina steigt ein – und los geht’s. Auf dem Programm stehen ein paar Gläschen Sekt, viel Gesang und die eine oder andere, etwas peinliche Aufgabe für die Braut. Fragt sich nur, ob Sarafina auch wirklich jeden Spaß mitmacht.

Darüber hinaus muss natürlich auch noch Peter seinen Junggesellenabschied feiern. Geplant ist ein Männerwochenende auf einem Hausboot in Holland. Entspanntes Angeln, gutes Essen, kühle Getränke und tiefsinnige Gespräche sind geplant. Doch das genaue Programm wollen die Jungs ihren Mädels nicht verraten. Dabei haben sie allerdings die Rechnung ohne Silvia und Sarafina gemacht.

Mit einem Kontrollanruf aus dem Hückelhovener Wollny-Haus wollen sie herausfinden, wie und mit wem die Herren ihr Wochenende verbringen.

Die große Wollny-Hochzeit

Countdown für die große Wollny-Hochzeit! Doch zuvor muss Sarafinas und Peters Polterabend vorbereitet werden. Peters Trauzeuge will dafür sorgen, dass es bei der Party so richtig kracht. Zudem heckt Silvia noch eine spezielle Überraschung aus. Dafür muss sie sich allerdings aus den Vorbereitungen ausklinken – sehr zum Ärger der Braut.

Außerdem fällt Sylvana als Helferin aus. Schließlich soll sie in wenigen Tagen per Kaiserschnitt ihr zweites Kind zur Welt bringen. Ob Sylvana bei den anstehenden Feierlichkeiten überhaupt dabei sein kann, ist fraglich. Derweil ist ebenfalls nicht sicher, ob Estefania wieder fit genug ist, um bei der Trauung in der Kirche singen zu können. Silvia will die Gesundheit der 17-Jährigen zur Sicherheit von einem Arzt abklären lassen.

Sollte sie nicht singen dürfen, wäre das für alle eine große Enttäuschung. Für die Braut wäre ein Traum geplatzt. Estefania selbst ist indessen fest entschlossen zu singen. Seit Tagen feilt sie schon an einem zweiten Song, den sie mit Hilfe eines Freundes der Familie schreibt. Mit diesem Lied will sie das Hochzeitspaar überraschen.

„Die Wollnys“ heute um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.