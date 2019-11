Wollnys: Wer wird die Nächste vor dem Altar?

Die Wollny-Hochzeit von Sarafina und Peter liegt schon einige Monate zurück, aber Fans der beliebten Großfamilie kommen heute Abend noch einmal in den Genuss eines Rückblickes. Wie bereiten sich die Wollny-Frauen auf den großen Tag vor und wer fängt den Brautstrauß?

Das Wollny-Großereignis steht vor der Tür! In nicht einmal mehr 48 Stunden geben sich Sarafina Wollny und Peter Heck das Ja-Wort. Das heißt aber auch: Ärmel hochkrempeln und jetzt die letzten Vorbereitungen anpacken. Denn es gibt einige Hürden, die zu nehmen sind: Unter anderem müssen die bisher kunterbunten Fingernägel der Wollny-Damen noch in kleine, festliche und farblich auf die Hochzeit abgestimmte Kunstwerke verwandelt werden.

Im Nagelstudio fühlt die angehende Braut Mama Silvia ordentlich auf den Zahn: Wer wird wohl den Brautstrauß fangen und als Nächste vorm Altar stehen? Außerdem ist das Wetter Thema. Denn das spielt aktuell noch nicht wie gewünscht mit. Unter grauem Himmel fragen sich die Mädels, was eigentlich zu tun ist, falls es regnen sollte und ob die Hochzeit dann im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen könnte. Ein Notfallplan muss her.

Schließlich bricht für Sarafina und Peter die letzte Nacht als unverheiratetes Paar an, die sie allerdings getrennt voneinander verbringen. Dem Brauch folgend, wollen die angehenden Brautleute sich erst im Standesamt wiedersehen.

Die Traumhochzeit

Der große Tag ist gekommen: Am 13. Juli 2019 heiraten Sarafina Wollny und Peter Heck. Fein herausgeputzt wartet der angehende Bräutigam auf seine zukünftige Ehefrau vorm Standesamt in Heinsberg. Die befindet sich allerdings immer noch im Wollny-Domizil in Ratheim, denn kurz vor der Abfahrt zum Standesamt ist Estefanias Kleid kaputt gegangen. Jetzt muss improvisiert werden: Aber woher bekommt die kleine Brautschwester so schnell eine neue Robe?

Die Zeit drängt und bei Peter liegen die Nerven zunehmend blank! Auch die Standesbeamtin wird allmählich ungeduldig. Als Sarafina endlich am Standesamt ankommt, gleicht das für alle einer Erlösung. Nun kann es losgehen. Die Langzeitverlobten geben sich im Kreise ihrer Liebsten das Ja-Wort – ein unvergesslich romantischer Moment! Die Frischvermählten möchten sich aber auch vor Gott für ein Leben lang aneinander binden. Somit geht es direkt nach dem Standesamt weiter nach Ratheim, um sich chic zu machen für die anschließende kirchliche Zeremonie.

Parallel zum Styling der Braut findet der Sektempfang vor dem Wollny-Haus bei Regen statt. Auch in der Kirche bleibt kein Auge trocken, als die Braut schließlich in einem Traum in Weiß zu dem Gesang von Schwester Estefania vor den Altar schreitet. Nach der Trauung wartet auf Mr.& Mrs. Wollny sowie alle Gäste noch eine große Feier.

