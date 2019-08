Zlatko Trpkovski zurück bei Big Brother – erste Bilder seit 17 Jahren!

Freitag, 9. August 2019 23:31 Uhr

Im Jahr 2000 erlangte er vorübergehend Prominenz, zog sich dann aus der Öffentlichkeit zurück. Heute Abend kehrte Zlatko Trpkovski wieder auf den Bildschirm zurück. Nun gibt’s nach seinem letzten öffentlichen Auftritt 2003 gibt’s 17 Jahre später auch einen Schwung nigelnagelneue Bilder!

Der heute 43-Jährige, der noch immer Single ist, war zum Beginn des neuen Jahrtausends einer der Stars der Überwachungsshow „Big Brother“. Schon nach 43 Tagen unter Beobachtung war für den Publikumsliebling Schluss: Zlatko unterlag in der Nominierung gegen seinen Best-Buddy Jürgen Milski und wurde von den Zuschauern aus dem Haus gewählt. Tausende Fans feierten den Auszug des damals 24-jährigen Kfz-Mechanikers mit mazedonischen Wurzeln. Zlatko wurde Kult! Es folgten unzählige Auftritte, eine eigene TV-Show und sensationelle Plattenerfolge. Doch eineinhalb Jahre später entschied Zlatko, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seitdem herrscht Funkstille um ihn. Jetzt kehrt Zlatko zum großen Bruder zurück.

Die Rückkehr live bei SAT. 1 am Freitagabend war unspektakulär. Bei seinem ersten Auftritt sagte er heute im TV u.a.: „Ich denke nicht nach. Ich rede einfach nur – was ich denke“. Sein Motto dieses Jahr: „Rein. Kohle kassieren. Raus gehen. Dankeschön“ Kurz nachdem der 43-Jährige von den Zeltlager-Bewohnern begrüßt und mit Fragen bestürmt wurde, sagte er selbstrefkektierend: „Ich bin nicht dafür geboren prominent zu sein.“

Als Erster landete er am Freitagabend im Luxcamp der neuen Staffel!

„Ich habe lange überlegt“

Die Frage nach den Gründen für seinen Rückkehr in die Öffentlichkeit beantwortete der Kraftfahrzeugmechaniker vorab in der ‚Bild‘-Zeitung auch glasklar mit einem Wort: „Geld.“ Leicht sei ihm der Schritt allerdings nicht gefallen: „Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich wieder mache.“

Einen Plan für die zwei Wochen in der Kölner -Show ‚Promi Big Brother‚ hat der Publikumsliebling von damals aber trotzdem nicht. „Den brauche ich auch nicht. Man kennt die Leute vorher nicht, die mit mir dabei sind. Man muss sich also irgendwie arrangieren für die Zeit. Wenn mir ein Mitbewohner passt, dann kann man über alles reden. Wenn nicht, dann muss man sich aus dem Weg gehen“.

Zlatko gehörte zu den wenigen Gesichtern der Originalsendung, die vielen Zuschauern in Erinnerung blieben. Hinterher hatte der Reality-Star kurzzeitig Erfolg als Schlagersänger. („Ich vermiss‘ Dich (wie die Hölle)“).

Seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit begründete er in der „Bild“-Zeitung damit, er sei nur über den Tisch gezogen worden. Seit damals wohne er in Heppenheim in Baden-Württemberg. „Ich arbeite in meinem alten Beruf: Autos schrauben“.

