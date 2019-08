Zlatko verrät endlich, wie es nach dem großen Fall weiterging

Samstag, 10. August 2019 18:00 Uhr

DSDS-Star Joey Heindle, TV-Detektiv Jürgen Trovato und Big-Brother-Legende Zlatko durften dank der Zuschauer im Luxuscamp einchecken. Wir verraten hier schon malm, wie es heute Abend weitergeht! Heute, um 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Denn während Zlatko Trpkovski Mitbwohner Joey von seiner Zeit nach „Big Brother“ berichtet, zieht Chris im Zeltlager schon mächtig über den einstigen Kult-Reality-TV-Star her. Im Frühjahr 2001 nahm Trpkovski mit dem Song „Einer für alle“ an der deutschen Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest 2001 in Kopenhagen teil und fiel beim Publikum gnadenlos durch (siehe unser Video ganz unten!)

Mit den Worten „Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe!“ ging er damals trotzig von der Bühne ging, nachdem er vor zehn Millionen Fernsehzuschauern ausgepfiffen wurde. Das markierte das Ende seiner starken Medienpräsenz.

„Der Auspuff ist der Arsch“

Kaum im Luxuscamp bei ‚Promi Big Brother‚ angekommen, stellt Joey Heindle Zlatko die Fragen, auf deren Antworten ganz Deutschland seit Jahren wartet. (Seltsam nur, weil Joey zu Zlatkos Zeit gerade mal sieben Jahre alt war und die Show kaum gesehen haben dürfte…)

Was macht der „Big Brother“-Star jetzt eigentlich? „Ich arbeite in meinem alten Beruf. Kfz, Autos! Bin angestellt“, erklärt der heute 43-Jährige offen.

Doch warum hat er sich damals aus der Öffentlichkeit zurückgezogen? Zlatko: „Knapp zwei Jahre ging der Hype. Das flachte dann ab. Ich hatte dann selber keine Lust mehr drauf und dann bin ich weg. Ich bin nicht dafür geboren hier in den Medien nonstop rumzuschliddern. Wofür ich geboren bin, sind Autos! Ich liebe es meine Finger in Autos reinzustecken. Ich liebe Autos, sie sind wie Menschen. Ein Stoßdämpfer ist das Bein, der Auspuff ist der Arsch.“

Ach, und wo wohnt Zlatko jetzt eigentlich? „Im Schwabenland, von Ulm sind es noch 40 Kilometer.“ Und was hat er mit der „Promi Big Brother“-Gage vor? „Für die Rente, ich habe doch sonst alles andere!“

Sein Best Buddy ist sein Ex-Bodyguard

Damals zur Big-Brother-Zeit gingen die Topstars aus der 1. Staffel nicht ohne persönlichen Bodyguard aus dem Haus. Der Hype war zu groß. Auch Zlatko hatte einen. Hat er noch Freunde aus seiner „Big Brother“-Zeit?

Dazu sagte er im Luxuscamp: „Ich habe damals nach dem Auszug aus dem Container, das war 2000, von allen Freunden, die ich damals hatte, keinen einzigen mehr. Aber wie es der Teufel will, habe ich in der Zeit den besten Freund meines Lebens bekommen, das ist mein Security-Mann. Der ist mein bester Freund seit 19 Jahren. Und dann saß der auch beim Einzug im Studio. Das wusste ich nicht. Von meinen Leuten weiß ja sonst keiner, dass ich hier bin.“

Und während Zlatko berichtet, kocht nur wenige Meter entfernt bei YouTuber Chris von Bullshit-TV hinter dem Zaun im Zeltlager der Neid über: „Das mit Zlatko war eine faule Nummer. Seit 2003 hat den kein Schwanz mehr auf dem Schirm und heute ist er fünf Minuten da und da haben schon so viele Leute für den angerufen, so dass er Publikumsliebling war? Das ist völliger Quatsch!“

Aktuelle Bewohner Luxuscamp: Zlatko (43, „Big Brother“-Legende), Jürgen Trovato (57, Deutschlands bekanntester TV-Detektiv), Joey Heindle (26 „DSDS“-Star)

Aktuelle Bewohner Zeltlager: Theresia (27, #GNTM-Kandidatin), Janine Pink (32, Soap-Darstellerin), Chris (32, YouTube-Legende von „Bullshit TV“), Eva Benetatou (27, „Bachelor“-Finalistin), Ginger Costello Wollersheim (33, die Frau von Bert Wollersheim), Tobi Wegener (26, „Love Island“-Frauenschwarm), Lilo von Kiesenwetter (60, Promi-Hellseherin), Almklausi(50, Schlagersänger), Sylvia Leifheit (43, Schauspielerin)