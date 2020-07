Mittwoch, 22. Juli 2020 15:39 Uhr

Zwillinge Tayisiya & Yana wollen beim „Kampf der Realitystars“ gewinnen

Mit „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ sendet RTLZwei ein neues Trash-TV-Format aus Thailand. Unter den Teilnehmern, die unter der Sonne Phukets um ein Preisgeld von 50.000 Euro spielen, sind die ukrainisch stämmigen Zwillinge Tayisiya & Yana Morderger.

Die sportlichen Blondinen aus Dortmund dürfte der ein oder andere noch aus der vorletzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ oder auch „Shopping Queen“ kennen. Mit ihrer Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ könnten die beiden Schwestern auf ein noch größeres Publikum treffen.

„Wir würden alles tun …“

Die Vorfreude auf all das, was in diesem Trash-TV-Format passieren könnte, ist groß, erklären Tayisiya & Yana: „Wir freuen uns wirklich auf alles, weil wir ja gar nicht wissen, was kommen wird. Auch darauf, neue Leute kennenzulernen.“

Ob die Freude auf die anderen Teilnehmer auch in Stresssituationen bestehen bleibt, dürfte sich sehr schnell zeigen. Ausschnitte aus den ersten Trailern zur Show zeigen nämlich Szenen, in denen eine der Zwillinge sichtlich genervt einer anderen Person „Wer bist du eigentlich?“ hinterherruft. Die Nerven liegen scheinbar blank …

„Wir sind sehr liebe, nette Mädels“

Eigentlich hatten sich die 23-jährigen Twins auf die Fahnen geschrieben, Harmonie und Liebe ins Team zu bringen: „Wir sind sehr hilfsbereit und haben immer ein offenes Ohr, wenn jemand Probleme hat. Wir können gut zuhören und sind sehr nette, liebe Mädels.“ Nun, das wird sich noch zeigen, denn die Macher der Show dürften sicher nichts dem Zufall überlassen und die Teilnehmer ordentlich aufstacheln …

Am 22. Juli geht’s los

Die Show, sowie das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar des Jahres“ würden Tayisiya & Yana gerne gewinnen, aber: „Wir würden alles tun, was fair ist – aber niemals unfair spielen.“

„Kampf der Realitystars“ ab dem 22. Juli in acht Folgen jeweils mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.