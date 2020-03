100 Filme für einsame Corona-Abende (2)

Die Corona-Krise trifft alle hierzulande mehr oder weniger hart. Die Abend bieten absolut keine Alternativen, als einmal um den Block, oder sich einfach auf die Couch knallen. Wir haben uns in der Redaktion gefragt, wie ein schöner Abend vor dem Bildschirm aussehen könnte.

Und so haben alle ihre Lieblings-Filmtitel zusammengetragen. Hier sind weitere zehn Tipps unserer „100 Filme für einsame Corona-Abende“. Hier geht’s zu Teil 1!

11. Der Pate (1972)

Filmlegende Marlon Brando als Obermafioso Don Vito Corleone ist Der Pate. Ein absoluter Klassiker. Da Epos, in dem auch Al Pacino in einer weiteren Hauptrollen zu sehen ist, war für elf Oscars nominiert, von denen er drei gewann.

12. Fight Club (1999)

Gelungene Literaturverfilmung. Brad Pitt und Edward Norton üben Gesellschaftkritik. Und dabei gibt’s auch ordentlich was auf die Fresse.

13. Pulp Fiction (1994)

Coole Sprüche, coole Typen, sehr viel Gewalt mit einer Armada von irre guten Schauspielern, wie Uma Thurman, Tim Roth oder John Travolta. Ein typischer Tarantino eben.

14. Taxi Driver (1976)

Robert de Niro als Taxifahrer, der nicht schlafen kann. Und dann dreht er durch. Das Ganze ist ein ganz fett preisgekröntes Filmdrama von Meisterregisseur Martin Scorsese aus dem Jahr 1976.

15. Die Outsider (1983)

Erwachsenwerden mit Matt Dillon in einem Kaff im Nirgendwo. Und was für ein Starauflauf unter der Regie von Francis Ford Coppola! Alle ganz jung: Ralph Macchio, Patrick Swayze, Tom Cruise, C. Thomas Howell, Rob Lowe und Emilio Estevez!

16. Jackie Brown (1997)

Noch ein Tarantino-Film. Einer, der bei jedem Mal sehen besser wird. Ein Juwel. Auch wenn wahnsinnig viel gelabert wird. Aber die Tarantinoschen Dialoge suchen ihresgleichen.

17. Mary & Max – Oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet (2009)

Es ist eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Mary (Tony Colette, Muriels Hochzeit) und Max (Phillip Seymour Hoffman, Capote).

18. White Chicks (2004)

Ist nicht so dämlich, wie der Titel vermuten lässt. Zwei FBI-Agenten machen auf weiblich. Ist natürlich eine Komödie geworden.

19. Türkisch für Anfänger (2012)

Josefine Preuß und Elyas M’Barek giften sich nach einer Notlandung auf einer Insel herrlich an.

20. Der Junge muss an die frische Luft (2018)

Hochgelobte Verfilmung nach Hape Kerkelings Kindheitserinnerungen. Unfassbar grandios der Kinderdarsteller Julius Weckauf!