Ben Affleck spielt Hauptrolle in Tornado-Drama

Ben Affleck spielt die Hauptrolle in ‚Falling to Earth‘. Der 47 Jahre alte Schauspieler wird in dem Tornado-Drama zu sehen sein, bei dem es sich um eine Adaption von Kate Southwoods gleichnamigen Roman handelt.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Hillary Seitz und Insider erklärten dem ‚Hollywood Reporter‘ gegenüber, es gäbe auch Spekulationen, der ‚Good Will Hunting‘-Megastar könne zusätzlich als Regisseur tätig werden. Momentan ist allerdings nur bestätigt, dass Ben Affleck die Besetzung anführt und als Co-Produzent fungiert. Der Film wird vom schlimmsten Tornado in der amerikanischen Geschichte handeln, der im März 1925 die Stadt Marah im US-Bundesstaat Illinois traf und bis auf das Haus von Paul Graves (Affleck) und seiner Familie alle Gebäude dem Erdboden gleichmachte.

Nach wahrer Begebenheit

Anschließend hatte die Familie mit Ablehnung seitens ihrer Freunde zu kämpfen, weil sie die einzige Familie in der Gegend war, die von der Naturkatastrophe verschont blieb. Als Produktionsfirma wurde Pearl Street Films, das Unternehmen von Affleck und seinem Kumpel Matt Damon, ausgewählt. Sie wird gemeinsam mit Aaron L. Gilberts Bron Studios an dem Projekt arbeiten.

Der ‚Armageddon‘-Star scheint ein geschäftiges Jahr vor sich zu haben, da im April bereits berichtet wurde, er werde in ‚Ghost Army‘ die Hauptrolle spielen und den Streifen auch inszenieren. Bei dem Film handelt es sich um die Kinoversion des Buches ‚The Ghost Army of World War II‘ von Rick Beyer und Elizabeth Sayles, das eine wahre Geschichte aus dem zweiten Weltkrieg wiedergibt.