„A Quiet Place Part 2“: Neuer Starttermin September 2020

‚A Quiet Place Part 2‘ wird im Herbst in die Kinos kommen. Die Fortsetzung von Regisseur und Schauspieler John Krasinski und seiner Frau Emily Blunt in der Hauptrolle sollte eigentlich am 19. März 2020 in den deutschen Kinos zu bewundern sein.

Jedoch wurde der Filmstart kurz vor Veröffentlichung wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt ist der neue Kinostart bekannt: Trotz Corona-Krise kommt der zweite Teil des Horror-Erfolgs laut Paramount Pictures noch in diesem Jahr – am 9. September 2020 nun in die Kinos.

Alle sollen ihn sehen

John Krasinski, der sowohl Regie führte als auch in der Hauptrolle zu sehen war, erklärte, dass er den Film verschieben würde, damit das Publikum auf der ganzen Welt ihn gemeinsam sehen könnte. Der 40-jährige Filmemacher sagte zudem vor kurzem in einem Statement, das er auf Instagram veröffentlichte: „Eines der Dinge, auf die ich am meisten stolz bin, ist, dass die Leute gesagt haben, dass unser Film einer ist, den alle zusammen sehen müssen. Nun, aufgrund der sich ständig ändernden Umstände, was um uns herum nicht passiert, ist dies eindeutig nicht der richtige Zeitpunkt dafür. So wahnsinnig aufgeregt wir alle sind, dass Sie diesen Film sehen werden, werde ich mit der Veröffentlichung des Films warten, bis wir ihn alle zusammen sehen können. Also, auf unseren Gruppen-Filmtermin. Bis bald!“