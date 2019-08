Adam Brody: „O.C., California“-Comeback nur für viel Geld

Adam Brody scherzte, dass es „sehr viel Geld“ bräuchte, um ihn zu einer Wiederbelebung der Serie ‚O.C., California‘ zu überreden. Der 39-jährige Schauspieler spielte Seth Cohen in der amerikanischen Teen-Drama-Fernsehserie, die zwischen 2003 und 2007 für vier Staffeln ausgestrahlt wurde.

Als er gefragt wurde, was es bräuchte, um wieder in seine Rolle in der Serie zu schlüpfen, witzelte er im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘: „So viel Geld! Nein, ich mache nur [Spaß], aber ich weiß es nicht.“ Adam Brody habe sich kürzlich mit seiner ehemaligen Freundin Rachel Bilson getroffen, die in der Serie seine Freundin Summer Roberts spielte.

Er will Geld

Auf die Frage, ob sie über eine Wiederbelebung der Serie gesprochen haben, sagte Brody: „Haben wir nicht. […] wir haben nicht über einen Neustart gesprochen, wir haben über alte Zeiten gesprochen.“ Auch ein Wechsel auf die Reality-TV-Schiene sei nichts für ihn. Der Serien-Star hat eine Folge von ‚The Hills: New Beginnings‘ mit seinem früheren ‚O.C., California‘-Co-Star Mischa Barton gesehen, hat jedoch keine Pläne, sich auf Reality-TV umzustellen.

„Ich habe eine Episode gesehen und es hat mir gefallen.“ Gefragt, ob er es in Betracht ziehen würde, mit ihr in ‚The Hills‘ aufzutreten, scherzte Adam: „Ich gehe wieder auf das Geld-Ding zurück, weißt du?“ Privat ist Brody seit 2014 glücklich mit Schauspielkollegin Leighton Meester verheiratet, die die Blair Waldorf in der Serie ‚Gossip Girl‘ verkörperte. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.