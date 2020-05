Adam Sandler wird dank LeBron James zum Basketball-Scout

Adam Sandler wird in dem Netflix-Film „Hustle“ zu sehen sein. Der 53-jährige Schauspieler soll laut dem Branchenblatt „Variety“ die Hauptrolle in dem Sportfilm spielen, der von der NBA-Legende LeBron James produziert wird.

Im Mittelpunkt des Films steht ein Basketball-Scout, gespielt von Adam, der im Ausland, einen talentierten Spieler entdeckt und ihn in die USA holt.

Im Zeichen von Corona

Er will beweisen, dass er es in der NBA schaffen kann, nachdem er zuvor gefeuert wurde. Das Zepter für den Film soll der „We The Animals“- Regisseur Jeremiah Zagar übernehmen, das Drehbuch stammt aus der Feder von Taylor Materne und Will Fetters.

Sandler wird neben LeBron und Maverick Carters SpringHill Entertainment Company über seine Filmproduktionsfirma Happy Madison Productions produzieren. Aufgrund der Coronavirus-Krise ist derzeit jedoch noch nicht bekannt, wann mit der Produktion des Projekts begonnen wird.

Quellen deuten ebenso darauf hin, dass Adam möglicherweise einen weiteren Film drehen wird, bevor er an „Hustle“ arbeitet.

Adam war kürzlich in dem von der Kritik gefeierten Netflix-Thriller „Der schwarze Diamant“ zu sehen und verlängerte seine Partnerschaft mit dem Streaming-Giganten um vier weitere Filme. (Bang)