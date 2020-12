09.12.2020 10:17 Uhr

Alfred Molina ist bei „Spider-Man 3“ mit dabei

Die Besetzung für den nächsten „Spider-Man“-Film nimmt Gestalt an: Alfred Molina kehrt als Schurke zurück.

Der britische Schauspieler Tom Holland (24) soll für „Spider-Man 3“ von einem weiteren Landsmann Verstärkung erhalten. Alfred Molina (67) werde in seiner früheren Rolle als der Bösewicht Dr. Otto Octavius zurückkehren, berichteten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Dienstag.

Im Oktober wurde bereits bekannt, dass der Brite Benedict Cumberbatch in seiner Superheldenrolle als „Doctor Strange“ bei dem nächsten Spinnenmann-Abenteuer mitspielen wird.

In der ersten „Spider-Man“-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle war Molina 2004 als der Wissenschaftler „Doc Ock“ zu sehen, der nach einem missglückten Experiment mit tödlichen Tentakeln Peter Parker alias Spider-Man das Leben schwer machte.

Seit 2017 spielte Tom Holland zweimal den Superhelden, zuletzt 2019 in „Spider-Man: Far From Home“. Die Dreharbeiten für den dritten Teil finden unter der Regie von Jon Watts statt. Sony will den Film im Dezember 2021 in die Kinos bringen.

Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten