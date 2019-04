Alles über Ana de Armas, das neue Bond-Girl

Freitag, 26. April 2019 22:08 Uhr

Am Donnerstag wurde mit einer Live-Übertragung aus Jamaica die Besetzung des 25. Bond-Streifens vorgestellt. Am Sonntag beginnen die Dreharbeiten und Ana de Armas (30) ist die Femme fatale im neuen 007-Abenteuer!

Die Hauptzutaten-Liste eines 007-Abenteuers sind: 1 schnittiger Bond, 1 charismatisches mächtiges Ekelpaket als Gegner, tolle Drehorte als Traumurlaubsvorlage, weil Otto Normalverbraucher dort nie einen Fuß hinsetzen wird und natürlich 1 heißes Bond-Girl.

Das sogenannte Bond-Girl ist die Kirsche on top auf was auch immer, aber auf jeden Fall weit mehr als nur Deko. Im 25. James-Bond-Film, der im April 2020 weltweit in die Kinos kommen wird, ist die Kubanerin Ana de Armas die Frau an Bonds Seite. Wir haben uns die Schauspielerin von Castros Sozialismus-Insel einmal näher angesehen.

Das „Bond Girl“ gehört dazu

Es liegt in der Natur eines jeden 007-Abenteuers: der stets schnittige, coole und sehr smarte Geheimagent (zum letzten Mal Daniel Craig) bekommt eine femme fatales an seine Seite. In „Bond 25“, so der Arbeitstitel, wird die Schönheit mit Köpfchen von Ana de Armas gespielt.

Erneut dabei ist die als Bond-Girl bereits erfahrene Französin Léa Seydoux. Wir sind gespannt, ob die beiden Frauen in der männerdominierten Agentenwelt eine eigenen Stil entwickeln können.

In Havanna aufgewachsen

Ana de Armas ist keine Unbekannte unter Cineasten. Aber der Reihe nach.

Die schöne Ana wurde 1988 in der kubanischen Hauptstadt Havanna geboren, wo sie mit 14 Jahren die Schauspielschule am Teatro Nacional de Cuba besuchte. Im Alter von 16 Jahren gab sie bereits ihr Filmdebüt in ‚Una rosa de Francia‘ und absolvierte darin auch ihren ersten von vielen Nacktauftritten. Als 19-Jährige zog sie nach Spanien, weil sie auf Grund ihrer Großeltern auch die spanische Staatsangehörigkeit besitzt. Von 2007 bis 2010 spielte sie in der spanischen Serie ‚El internado‘ in insgesamt 56 Episoden. 2014 zog sie nach New York und das brachte ihr den internationalen Durchbruch.

So hat Ana hat unterm Strich bislang zwei bleibende Eindrücke in der internationalen Filmwelt hinterlassen: In „Knock Knock“, einem merkwürdigen Thriller, in dem Keanu Reeves von zwei Mädchen erst bezirzt, dann gekidnappt und gefoltert wird und schließlich in „Blade Runner 2049“. In dem Remake von 2017 mit Harrison Ford und Ryan Gosling spielt sie Joi, ein Hologramm, dass vorgibt, eine Lebenspartnerin zu sein.

De Armas Performance als Joi ist schlicht überwältigend und erweckt große Erwartungen für ihren Auftritt im Bond-Universum. (Kinotante Katrin)