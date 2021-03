Alles über „Mank“: Mit 10 Nominierungen größter Oscar-Favorit!

15.03.2021 22:15 Uhr

„Mank“ erzählt die Geschichte des Drehbuchautors des Filmklassikers „Citizen Kane“. Jetzt wurde der Film für 10 Oscars nominiert.

„Mank“ erzählt die Geschichte des Drehbuchautors des Filmklassikers „Citizen Kane“. Und Hollywoods Verwandlungskönig Gary Oldman ist Spitze. Zu sehen ist der Film, der jetzt für zehn Oscars nominiert wurde bei Netflix.

Ein Mann will an die Spitze – Gary Oldman ist „Mank“

Herman „Mank“ Mankiewicz (Gary Oldman, 62, „Die dunkelste Stunde“) ist Drehbuchautor für Orson Welles „Citizen Kane“. Außer dem Drehbuchschreiben kann er noch Trinken und Spielen. In allen drei Dingen ist er ein hoffnungsloser Fall. Der Mann ist chronisch pleite und sagt sofort zu, als angefragt wird, für Orson Welles (Tom Burke, 39, „The Crown“, „Strike“) zu arbeiten. Welles ist eine legendäre Figur vor und hinter der Kamera, ein Perfektionist, der Ende der 1930er Jahre nach Hollywood kam, wo er seinen Wohnsitz hatte.

Eigentlich kam Welles vom Theater und vom Radio in New York. Für „Citizen Kane“ bekam er die totale Kontrolle – einschließlich der Wahl nach dem Drehbuchschreiber. Er entschied sich für Mankiewicz. Manks und seine Sekretärin – die wirklich pfiffige Schreibkraft Rita Alexander (Lily Collins, 31, „Spieglein, Spieglein – die wirkliche wahre Geschichte von Schneewittchen“) – treiben das Projekt eigentlich gut voran. Wenn der Anspruch des Regie-Genies Orson Welles nicht wäre. (Kleine Zusatzinfo: alle Haupt-Charaktere in „Manks“ hat es wirklich gegeben.)

Auf der Suche nach dem perfekten Film

Orson Welles hat so tolle Filme wie „Der dritte Mann“ und „Im Zeichen des Bösen“ gedreht, aber „Citizen Kane“ gilt heute wie damals als sein Meisterwerk. Der große Gary Oldman ist es alleine schon wert, sich „Manks“ anzusehen.

Daneben glänzen Filmstar Marion Davies (Amanda Seyfried, 35, „Mama Mia!“) und ihr Liebhaber, William Randolph Hearst (Charles Dance), einem enorm wohlhabenden und einflussreichen Medienmogul. Denn das ist die Welt Hollywoods. Partys, Stars und viel Chi-Chi. Mankiewicz war ein selbstzerstörerisches Genie und auf Orson Welles hat in Hollywood keinen Cent mehr gesetzt. Beide hatten keine Chance mehr, im ´normalen´ Hollywood-Betrieb noch einmal Fuß zu fassen. Also warum nicht zu zweit was anleiern?

Der Blick über den Tellerrand hinaus

In der 1930ern litt Nord-Amerika unter extremen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Weltwirtschaftskrise war in vollem Gange und die Nazis waren dabei, den nächsten Weltkrieg anzuzetteln. Die Hollywood-Studios waren nicht immun gegen finanzielle Schwierigkeiten, aber rund 70 Millionen Menschen gingen immer noch in die Filme – einmal pro Woche oder öfter. Kein Grund also, nicht in Filmgeschichten zu investieren.

Die fünf großen Studios waren Warner Bros, RKO, Fox, M.G.M. und Paramount, wo Herman Mankiewicz zuerst gearbeitet hat. Die Marx-Brothers tauchen auf und Mank macht sich einen Namen als klassischer Komödienschreiber. „Der Zauberer von Oz“ stammt auch auch von Mank!

Leider macht der Alkohol der Karriere immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

David Fincher wie immer sehr genau und detailverliebt

David Fincher sah „Citizen Kane“ als Teenager, nachdem er von ihm davon gehört hatte, dass sein Vater, Jack Fincher, ein freiberuflicher Journalist und Autor an dem Drehbuch zu dem Autor von „Citizen Kane“ saß. Das raffinierte Drehbuch war allein Herman Mankiewicz ‚Arbeit.

Die Finchers haben lange gesucht, um so ein Mammut-Projekt in schwarz-weiß finanziert zu bekommen. Jack Fincher, der inzwischen verstorbene Vater des Regisseurs, schrieb das Drehbuch.

„Ich denke, damit etwas großartig ist,

muss man in es investieren.

Du musst es persönlich machen.“

David Fincher

David Fincher ist der Regisseur u.a. von „Fight Club“, „Panic Room“ und „Alien 3“. Sein Vater hat sich an „Mank“ gewagt und David Fincher hat sein Vermächtnis jetzt umgesetzt. Am 4. Dezember 2020 kam der Streifen bei Netflix ins Programm. Ein wuchtige Filmbiografie in schwarz-weiß mit unendlich vielen Details aus der Glanzzeit Hollywood in den 1930er Jahren.

Jack Fincher starb 2003 und jetzt ist „Mank“ für sage und schreibe 10 Oscars nominiert. Schön, dass Netflix den Mut hatte, dieses wunderschönes Stück aus der goldenen Ära der Unterhaltungsmaschinerie, zu stemmen. „Mank“ ist auf der einen Seite ein Kaleidoskop, Spiegelbild und ein rauschhafter Bilderbogen, aber auch das Porträt eines Mannes nach seinem Selbstwert. (Kinotante Katrin)

„Mank“ – Oscar-Nominierungen in diesen Kategorien

Bester Film des Jahres

Beste Hauptrolle für Gary Oldman

Beste Nebenrolle für Amanda Seyfried

Beste Regie für David Fincher

Beste Kamera für Erik Messerschmidt

Beste Kostüme für Trish Summerville

Bestes Make Up/Hairystyling für Gigi Williams, Kimberley Spiteri and Colleen LaBaff

Beste Musik für Trent Reznor, Atticus

Bestes Szenenbild

Bester Sound

Gary Oldman: Diese 10 Filme muss man gesehen haben!

1991: JFK – Tatort Dallas (JFK)

1992: Bram Stoker’s Dracula

1993: True Romance

1997: Das fünfte Element

2005: Batman Begins

2008: The Dark Knight

2011: Dame, König, As, Spion

2012: Lawless – Die Gesetzlosen (Lawless)

2012: The Dark Knight Rises

2017: Die dunkelste Stunde