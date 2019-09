Angelina Jolie geht mit ihren Kindern ins Fitnessstudio

Angelina Jolie hat mit ihren Kindern für ihre neue Rolle trainiert. In dem kommenden Marvel-Film spielt die 44-Jährige die Rolle der Thena und um für den Part körperlich in Form zu kommen, nahm die Schauspielerin kurzerhand an den Kampfsportkursen ihrer Kinder teil.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt hat sie den 18-jährigen Maddox, den 15-jährigen Pax, die 14-jährige Zahara, die 13-jährige Shiloh und die elf Jahre alten Zwillinge Knox und Vivienne, die in ihrem jungen Alter bereits fleißig Kampsport betreiben.

Sie freut sich auf die Rolle

„Mein Sohn Knox besucht ein paar Kampfkurse mit Waffen und Viv macht Karate, deshalb bin ich einfach in all ihre Kurse mitgegangen. Ich bin die Mum, die immer wieder auftaucht. Es hat Spaß gemacht und zusammen ins Fitnessstudio zu gehen, ist wirklich gut“, erzählt Angelina Jolie dem britische ‚OK!‘-Magazin.

„Jetzt gerade muss ich für Thena viel trainieren, weil sie so positiv und gesund ist. Ich habe oft das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird, aber man muss sich eben selbst antreiben.“ Angelina freut sich außerdem sehr darüber, nun auch ein Teil des Marvel-Universum zu sein, weshalb sie für die Rolle hart arbeiten will.

„Ich bin sehr aufgeregt, ein Teil von Marvel zu sein und Thena zu spielen. Ich liebe es, wie viel Diversität es dort gibt. Thena ist sehr aggressiv und sie ist eine wahre Kämpferin, deshalb war es gut, ein wenig Waffentraining zu machen. Ich kämpfe viel. Ich mache gerne Action.“