Angelina Jolie kommt als Marvel-Heldin in „The Eternals“

Sonntag, 21. Juli 2019 21:38 Uhr

Oscar-Gewinnerin Angelina Jolie (44) geht unter die Marvel-Helden. Schon im November 2020 wird sie in dem Blockbuster „The Eternals“ auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Derzeit fand die legendäre Comic-Con-Messe in San Diego statt und eine Mega-News jagt die nächste! Netflix präsentierte den ersten düsteren Trailer zu „The Witcher“ mit Superman-Star Henry Cavill (36) und Marvel stellte die Timeline für die gesamte kommende Phase Vier vor. Marvel-Fans können sich allein bis Ende 2021 auf insgesamt zehn neue Filme und Serien aus dem Marvel-Universum freuen.

Unter anderem auf den Kinofilm „Eternals“, in dem niemand Geringeres als Angelina Jolie eine der Hauptrollen übernehmen wird!

Live auf der Comic Con

Die Schauspielerin, bei der öffentliche Auftritte mehr als rar vorkommen, war zu Überraschung aller mit anwesend auf der Comic Con. Über ihre neue Rolle im Marvel-Universum sagte sie: „Ich bin so aufgeregt hier zu sein. Es bedeutet mir sehr viel ab jetzt ein Teil des MCU zu sein, eine der Eternals zu sein, ein Teil der Familie zu sein. Wir alle haben das Drehbuch gelesen und wissen, welcher Herausforderung wir uns stellen. Wir werden sehr, sehr hart arbeiten.“

Quelle: twitter.com



The Eternals

Die Handlung des Blockbusters, der am 6. November 2020 in die Kinos kommen wird, dreht sich um eine Rasse von unsterblichen Wesen, die seit fünf Millionen Jahren auf der Erde leben: Die Eternals. In Laufe der Zeit haben diese Super-Wesen die Entwicklungen auf dem Planeten und die Entstehung der Zivilisation maßgeblich mit beeinflusst.

Die Comic-Reihe, auf welcher der Film bzw. das Franchise basieren wird, besteht aus vier Comics. Darin wird zum Beispiel die Legende des versunkenen Stadt Atlantik aufgegriffen, die Eternals treffen auf den nordischen Gott Thor, sowie auf Doctor Strange und Iron Man.

Die Drehbuch-Autoren genießen also eine große Auswahl an möglichen Handlungssträngen und Verflechtungen mit anderen Marvel-Helden. Hinweise auf einen möglichen Handlungsstrang gibt es bisher nicht. Wir wissen lediglich, dass Selma Hayek (52), Richard Madden (31) und Kumail Nanjiani (41) ebenfalls zum Cast gehören.