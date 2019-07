Ansel Elgort: Fortsetzung von „Baby Driver“ in Sicht

Dienstag, 30. Juli 2019 23:30 Uhr

2017 spielte der Thriller-Streifen “Baby Driver” rund 226 Millionen US-Dollar in die Kassen der Filmemacher. Nun soll der Erfolgsfilm fortgesetzt werden. Hauptdarsteller Ansel Elgort (25) soll sogar schon das Drehbuch gelesen haben.

In “Baby Driver” spielte der US-Amerikaner Ansel Elgort die Hauptrolle “Baby”. Dieser verdient als ziemlich junger Fluchtwagenfahrer bei Banküberfällen jede Menge Kohle. Als sich der junge Mann verliebt plant er aus dem Geschäft auszusteigen. Ausgerechnet sein letzter Überfall geht mächtig in die Hose, was gefährliche Konsequenzen für “Baby” hat. Der Film bietet also Spannung pur. Grund genug ihn fortzusetzen.

Drehbuch bereits geschrieben

Das fand auch “Baby Driver” Regisseur und Drehbuchautor Edgar Wright (45) der bereits das Skript für den zweiten Teil geschrieben hat. Gegenüber “MTV News” offenbarte Elgort nun, dass er das fertige Drehbuch bereits gelesen hat. „Er hat es mit mir geteilt“, so der 25-Jährige. „Ja, ich denke es wird passieren. Ich denke, dass es Baby Driver 2 geben wird . Eigentlich unter einem anderen Titel. Das musst du allerdings Edgar fragen”. Alle Details wollte der “Das Schicksal ist ein mieser Verräter”-Star wohl dann aber doch nicht ausplaudern.

Fans des ersten Teils müssen sich aber wohl noch gedulden. Momentan steht der Schauspieler nämlich noch für den US-Film “West Side Story” vor der Kamera, wo er die Rolle des “Tony” spielt.

Bereits seit der Originalfilm vor zwei Jahren erschien, wird über eine mögliche Fortsetzung spekuliert. Damals erklärte Wright, dass er „Gespräche“ mit den Studio-Bossen führe.

„Der Vertrag wird gerade ausgearbeitet, während wir reden. Hoffentlich werde ich zumindest einen zweiten schreiben. Ich habe definitiv viele Ideen“, kündigte er gegenüber „Entertainment Weekly“ an. Seitdem sah es mit Updates jedoch eher mau aus – bis jetzt. Fans dürfen also gespannt sein.