Anthony Hopkins über seinen Oscar-Film: „Ein perfektes Drehbuch, absolut makellos“

Anthony Hopkins über seinen Oscar-Film: "Ein perfektes Drehbuch, absolut makellos"

24.04.2021 22:02 Uhr

Der britische Hollywood-Export Anthony Hopkins hat über seinen nominierten Oscar-Film "The Father" gesprochen.

Der britische Schauspieler Anthony Hopkins ist für seine Leistung in „The Father“ als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert.

Warum er überhaupt bei dem Projekt mitmachte, verriet er jetzt im Interview mit ‘Profil.at’: „Es ist ein perfektes Drehbuch, absolut makellos. Bücher dieser Qualität kriegt man vielleicht drei Mal im Leben angeboten. Wenn man Glück hat. Und es war sehr einfach zu spielen.“

Anthony Hopkins vom Dreh begeistert

Ist es für den 83-Jährigen anstrengend gewesen? Hopkins dazu: „Nicht wirklich. Es ist eher ein bezahltes Hobby.“ In dem Film spielen nur wenige Darsteller mit. Für Hopkins ein Vorteil: „Das machte alles noch einfacher. Wir hatten eine kleine Filmcrew. Und Florian, unser Regisseur, war sehr still, sehr bescheiden. Aber nicht befangen oder schüchtern, sondern zuversichtlich und vertrauensvoll. Alles war bemerkenswert ungezwungen. Colman: Sehe ich auch so. Es gab nie Ärger, keine sinnlosen Wartezeiten, keinen großen technischen Aufwand, alles war auf das Essenzielle reduziert. Hopkins: Und von keiner Aufnahme mehr als zwei oder drei Takes!“

Fan alter Filme

Understatement sei für ihn der Schlüssel zum künstlerischen Erfolg: „Ich bin ein Fan alter amerikanischer Filme. Schauen Sie sich Gary Cooper an: Er machte, wenn er auftrat, überhaupt nichts! Er erzählte durch seine Präsenz die Geschichte. All diese großartigen Leute-Clark Gable, Humphrey Bogart-„spielten“ ja nicht, das mussten sie gar nicht. Sie waren einfach nur da. Und darin waren sie meisterlich. Das hatten sie in der Filmindustrie gelernt. Minimalismus ist ein hoher Wert in unserem Gewerbe.“

Wird Anthony Hopkins der älteste Oscar-Gewinner aller Zeiten?

Der 83-jährige Anthony Hopkins ist als Bester Hauptdarsteller für eine Oscars nominiert. Kritiker sind begeistert. Für Hopkins ist es die sechste Nominierung. 1992 erhielt er einen für seine Rolle in dem kultigen Thriller „Das Schweigen der Lämmer“. Falls Hopkins jetzt einen gewinnt, wäre er der älteste Gewinner aller Zeiten. Allerdings stehen die Chancen nicht ganz so gut.

Schon bei den Golden Globes 2021 hatte er das Nachsehen. Die Ehrung als Bester Hauptdarsteller ging posthum an den 2020 im Alter von 45 Jahren verstorbenen Chadwick Boseman, der für dessen Hauptrolle in „Ma Rainey’s Black Bottom“ einen Globe bekam.

Die Oscars werden in der Nacht zum 26. April verliehen. (Bang/KT)