Antonio Banderas dreht mit Mark Wahlberg

Antonio Banderas wird in ‚Uncharted‚ mitspielen. Der 59-jährige Schauspieler wird neben Tom Holland und Mark Wahlberg in dem Abenteuerfilm zu sehen sein, der auf der beliebten Videospielreihe basiert.

Die Geschichte folgt dem Schatzjäger Nathan Drake (Holland) und seinem Mentor Victor Sullivan (Wahlberg) auf ihrer Reise durch die Welt, um verschiedene historische Geheimnisse aufzudecken. Laut ‚Variety‘ wird sich Banderas zusammen mit den Schauspielerinnen Sophia Ali und Tati Gabrielle dem Projekt anschließen, wobei unklar ist, welche Rolle das Trio in der Geschichte spielen wird.

Aus diesem Filmen kennt man ihn

Der spanische Darsteller wurde im vergangenen Jahr für seine Rolle in ‚Leid und Herrlichkeit‘ gefeiert, die ihm seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. In den letzten Monaten war er auch in ‚Die Geldwäscherei‘ und in ‚Die fantastische Reise des Dr. Dolittle‘ zu sehen.