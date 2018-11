„Aquaman“: Alles, was man wissen muss

Samstag, 10. November 2018 21:28 Uhr

Der DC-Blockbuster „Aquaman“ kommt im Dezember in die Kinos. Hier sind alle Fakten zum Comic-Hit mit Jason Momoa.

Dass Jason Momoa die Hauptrolle des Arthur Curry spielt, ist klar. Er hatte Aquaman schon zuvor verkörpert, so etwa im Crossover „Justice League“. Sein weiblicher Counterpart, die Unterwasser-Prinzessin Mera, wird von Amber Heard verkörpert.

Die Darstellerin kündigte im Gespräch mit „Entertainment Weekly“ bereits an, den Comic-Stoff sensibel zu behandeln: „Wir wollten die Comics in Ehren halten, uns daran halten, wie Mera in den Comics dargestellt wird, auch in ihrer oberflächlichen Art. Ich wollte auch, dass sie genauso aussieht wie in den Comics.“

Aquamans Gegenspieler

„DigitalSpy“ zufolge werden es Curry und Mera mit mehreren Schurken zu tun bekommen. Zwei scheinen bereits bekannt zu sein: „Ocean Master“ und „Black Manta“. Ersterer ist der eifersüchtige Halbbruder Currys, der ein Auge auf den Thron von Atlantis geworfen hat. „Black Manta“ dagegen ist berüchtigt, weil er in den Comics Aquamans Sohn tötet – eine Szene, die der Film hoffentlich auslässt.

Trailer

Der im Oktober veröffentlichte Trailer zeigt in einer epischen, fünfminütigen Sequenz, wie Jason Mamoa als Titelheld Länder und Meere durchquert, um Atlantis zu retten. Zudem kann man einen Blick auf das klassische Kostüm des DC-Helden werfen. In der Eröffnungssequenz durchquert Jason Momoa zusammen mit Co-Star Amber Heard (in der Rolle der Prinzessin Mera) die Sahara, um das untergegangene Königreich Atlantis zu finden. Die zwei kämpfen auf Dächern, bevor sie in die Tiefen des Ozeans, in die versteckte Heimatstadt von „Aquaman“, abtauchen.

Starttermin

Der Solofilm von Aquaman musste warten, bis die großen DC-Helden Superman, Batman und Wonder Woman ihre eigenen Auftritte hatten. Nun, da auch ein weiterer „Justice League“-Teil zunächst nicht mehr zur Debatte steht, ist der Weg frei für Arthur Curry: Ursprünglich avisiert für den 5. Oktober, wird der Film nun mit zweimonatiger Verspätung am 20. Dezember 2018 in die deutschen Kinos kommen.