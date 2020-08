01.08.2020 19:20 Uhr

„Artemis Fowl“ startet Mitte August: Hier gibt’s neue Featurettes!

Disney meldet sich mit einem Live-Action-Abenteuer zurück: basierend auf Eoin Colfers Jugendbuch-Bestseller bietet „Artemis Fowl“ ein fulminantes und atemberaubendes Filmerlebnis für Zuschauer aller Altersgruppen, das ab 14. August zum ersten Mal bei Disney+ bequem von zu Hause aus gestreamt werden kann.

Zwei neue Filmdokus

Zwei neue Featurettes entführen schon vorab hinter die Kulissen der Dreharbeiten und geben einen ersten, faszinierenden Eindruck in das epische Fantasy-Abenteuer. Star-Regisseur Kenneth Branagh zeigt darin, wie er es geschafft hat, die spektakulären visuellen Effekte und wunderschönen Landschaften der uralten, fantastischen Welt des Films zu gestalten.

Hier gibt’s den Trailer und neue Featurettes. Statt im Kino läuft der Film ab 14. August pandemiebedingt direkt bei Disney+.

Viele Stars sind mit dabei

„Artemis Fowl“ wurde von Kenneth Branagh inszeniert. In den Hauptrollen spielen Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel und Adrian Scarborough sowie Colin Farrell und die große Judi Dench.

Kenneth Branagh, PGA und Judy Hofflund, PGA zeichnen mit Angus More Gordon und Matthew Jenkins die ausführenden Produzenten verantwortlich. Conor McPherson und Hamish McColl schrieben das Drehbuch.

Darum geht’s

Artemis Fowl ist der zwölfjährige Spross einer alten irischen Gangsterdynastie und ein kriminelles Genie. Als sein Vater verschwindet, begibt er sich auf die Suche und entdeckt dabei ein unglaubliches Geheimnis: eine uralte, fantastische Welt, die von Elfen beheimatet wird! Der clevere Artemis vermutet eine Verbindung zum mysteriösen Verschwinden seines Vaters und schmiedet einen gefährlichen Plan.

Disneys „Artemis Fowl“ basiert auf dem beliebten Bestseller-Roman von Eoin Colfer und ist ein fesselndes Fantasy-Abenteuer, das die Reise des 12-jährigen Genies Artemis Fowl erzählt, der verzweifelt versucht, seinen entführten Vater zu retten.

Kampf mit den Elfen

Um das Lösegeld zu bezahlen, muss Artemis eine alte, unterirdische Elfenwelt infiltrieren und den Entführern den Aculos bringen, das mächtigste und begehrteste magische Gerät der Feen. Um das schwer zu fassende Objekt ausfindig zu machen, schmiedet der einfallsreiche Artemis einen riskanten Plan – so gefährlich, dass er schließlich in einen riskanten Kampf mit den mächtigen Elfen gerät.

