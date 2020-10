23.10.2020 20:38 Uhr

„Babylon Berlin“: Im Netz ein Hit – wir verlosen schon die 3. Staffel als DVD-Box

Die dritte Staffel von "Babylon Berlin", produziert von ARD und Sky, musste bei ihrer Ausstrahlung ganz schön Federn lassen. Möglich, dass viele ins Netz abgewandert sind. In der ARD-Mediathek ist die Serie nämlich ein Hit.

Die Faszination ist zumindest im Netz nach wie vor groß: Bis zum 21. Oktober 2020 wurden 10,2 Millionen Videoabrufe für „Babylon Berlin“ registriert. Rund 9 Millionen Zuschauer haben mindestens eine Folge im Ersten gesehen. Die durchschnittliche Reichweite der zwölf Folgen lag bei 3,342 Millionen Zuschauer.

Im TV fällt die Quote

Alle drei Staffeln „Babylon Berlin“ stehen noch bis zum 21. Januar 2021 in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ kommt im linearen TV kurioserweise nicht richtig in die Bahn. Die Doppelfolge am Mittwoch sahen durchschnittlich 2,99 Millionen Zuschauer, das waren 140.000 weniger als in der Woche davor. Zum Staffelauftakt waren es noch 4,3 Millionen. Zählt man also die Mediathek-Abrufe dazu, sieht es doch wieder ganz wunderbar aus.

Letzte Staffel folgt

Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto, verkündete diese Woche: „Babylon Berlin wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten für die 4. Staffel beginnen im Frühjahr 2021 in Berlin. Wir sind sehr stolz auf diese erfolgreiche Serie, die dank der ausgewiesenen Qualität und den internationalen Verkäufen in 140 Länder eine so große nationale und internationale Strahlkraft entfaltet hat. Mit Babylon Berlin ist es uns gelungen, auch ein jüngeres Publikum zu überzeugen – darüber freuen wir uns sehr.“

Florian Hager, Channel Manager ARD-Mediathek: „Von Babylon Berlin hatten wir uns viel versprochen und die Erwartungen sind noch übertroffen worden. Die neue Staffel ist wichtiger Teil der Serienoffensive in der ARD-Mediathek und trifft eins zu eins den Geschmack der Streamer.“

Mehr zum Thema:

ARD-Serien-Offensive

Die ARD hatte Ende August den Start der Serienoffensive verkündet, die die bisherigen Senderprioritäten in Sachen Serien deutlich verschiebt – ganz nach dem Motto „Online First“.

Der größte deutsche Senderverbund will nämlich viele hochkarätige Serien und Filme künftig zuerst streamen und dann erst zu einer festen Uhrzeit im linearen Fernsehen ausstrahlen. Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion, dazu in einer Mitteilung: „Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten – ein Paradigmenwechsel für die ARD“.

Wir verlosen „Babylon Berlin“

Einmal als DVD-Box mit der dritten Staffel und einmal als DVD Collection-Box mit allen Staffeln 1-3 mit 8 DVDs.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 5. November 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Babylon“ plus Wunschprodukt: „Staffel 3“ oder „Staffel 1-3“

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

