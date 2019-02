BAFTA 2019: „Roma“ ist bester Film – Sieben Preise für „Favourite“

Montag, 11. Februar 2019 08:57 Uhr

Überraschung bei den Britischen Filmpreisen (BAFTA): Das Schwarz-Weiß-Drama „Roma“ wird als Bester Film ausgezeichnet. Der Historienfilm „The Favourite“ räumt sieben Preise ab. Unter anderen erhält Olivia Colman die goldene Maske für ihre Rolle als Königin Anne.

Große Überraschung bei der Verleihung der britischen Filmpreise Baftas: Als bester Film wurde am Sonntag in London das Schwarz-Weiß-Drama „Roma“ des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón ausgezeichnet.

Auch der Preis für den besten Regisseur ging an Cuarón für seinen Film über ein indigenes Hausmädchen bei einer mittelständischen mexikanischen Familie. Zudem wurde „Roma“ mit den Preisen für bester Nicht-Englischsprachiger Film und für die beste Cinematographie prämiert.

Olivia Coleman Beste Hauptdarstellerin

Die britische Schauspielerin Olivia Colman bekam für ihre Rolle als englische Königin Anne in „The Favourite“ nach dem Golden Globe nun auch die goldene Bafta-Maske als beste Hauptdarstellerin. Die 45-Jährige setzte sich unter anderem gegen Glenn Close („The Wife“) und Lady Gaga („A Star Is Born) durch. „Favourite“, eine Mischung aus Drama und Komödie des griechischen Regisseurs Yorgos Lanthimos, erhielt insgesamt sieben der begehrten britischen Filmpreise, darunter für herausragender britischer Film, bestes Originaldrehbuch, bestes Produktionsdesign, bestes Kostümdesign und bestes Make-Up.

Als bester Hauptdarsteller wurde der US-Amerikaner Rami Malek ausgezeichnet. Im Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ beeindruckte der 37-Jährige als legendärer Queen-Sänger Freddie Mercury. Er setzte sich gegen Bradley Cooper („A Star Is Born“), Christian Bale („Vice“), Steve Coogan („Stan & Ollie“) und Viggo Mortensen („Green Book“) durch.

Malek, der bereits einen Golden Globe erhalten hatte, gilt auch bei der Verleihung der Oscars in zwei Wochen als Favorit.

BAFTAs haben Bedeutung als Oscar-Indikator verloren

Als beste Schauspielerin und bester Schauspieler in Nebenrollen wurden Rachel Weisz („The Favourite“) und Mahershala Ali („Green Book“) bei der glamourösen Preisverleihung in der Royal Albert Hall ausgezeichnet. Beim dreifachen Golden-Globe-Gewinner „Green Book“ geht es um die in weiten Teilen wahre Geschichte einer ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem italienisch-stämmigen, raubeinigen Türsteher und einem afro-amerikanischen, intellektuellen Pianisten.

Die Baftas finden jedes Jahr zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung statt. Als Indikator für einen möglichen Erfolg bei der Zeremonie in Los Angeles gelten sie aber schon lange nicht mehr.

Als Stargäste sind neben den hochkarätigen Schauspielern auch immer Mitglieder der britischen Königsfamilie dabei. Wie in den vergangenen Jahren schritten auch dieses Mal wieder Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) über den roten Teppich.

Die wichtigsten Gewinner der Bafta Awards 2019

Bester Film

Roma

Bester Hauptdarsteller

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody“

Beste Hauptdarstellerin

Olivia Colman – „The Favourite“

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali – „Green Book“

Beste Nebendarstellerin

Rachel Weisz – „The Favourite“

Bester britischer Film

The Favourite

Beste Regie

Alfonso Cuarón – „Roma“

EE Rising Star Award

Letitia Wright

Bestes Debüt eines Britischen Autors, Regisseurs oder Produzenten

„Beast“ – Michael Pearce (writer/director), Lauren Dark (producer)

Bestes Original-Drehbuch

The Favourite

Bestes adaptiertes Drehbuch

BlacKkKlansman

Bester Animationsfilm

Spider-Man: A New Universe

Beste Dokumentation

Free Solo

Beste Kameraführung

Roma

Bester Schnitt

Vice

Beste Produktion

The Favourite

Bestes Kostüm

The Favourite

Beste Maske

The Favourite

Beste Original-Musik

A Star Is Born

Bester Soundtrack

Bohemian Rhapsody

Beste Special-Visual-Effects

Black Panther

Bester Nicht-englischsprachiger Film

Roma