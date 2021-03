„Bezaubernde Jeannie“: So geht es Barbara Eden heute

Glomex

17.03.2021 21:15 Uhr

Als „Bezaubernde Jeannie“ wurde sie in den sechziger Jahren weltberühmt: Barbara Eden. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert - und wie geht es dem blonden Publikumsliebling heute? Die Antworten gibt es im Video.

Die Serie um den zaubernden Flaschengeist Jeannie und seinen Meister, Astronaut Tony, zählt zu den erfolgreichsten und charmantesten der 60er-Jahre. Das dürfte auch an Barbara Eden liegen, die in der Titelrolle brillierte. An ihrer Seite spielte Larry Hagman, der vielen auch aus der Kult-Serie „Dallas“ bekannt ist.

Darum geht es in „Bezaubernde Jeannie“

Astronaut Tony („Dallas“- Fiesling Larry Hagman) befreit aus Versehen einen Flaschengeist. Jeannie, 2000 Jahre alt und trotzdem niedlich und naiv, stellt fortan sein Leben auf den Kopf.

Barbara Eden: Aktiv bis ins hohe Alter

Die zuckersüße Serie „Bezaubernde Jeannie“ machte Barbara Eden zum Star, doch auch danach ging die Karriere der Schauspielerin, die am 23. August 90 Jahre alt wird, weiter. Bis heute ist Eden aktiv und spielt ab und zu noch kleine Rollen – und: hat sogar im hohen Alter noch Social Media für sich entdeckt.

Private Schicksalsschläge für Eden

Eden ist seit 1991 in dritter Ehe mit Jon Trusdale Eicholtz verheiratet. DOch leider hat die zweifache Mutter bereits beide ihre Söhne verloren. Ihren zweiten SOhn verlor die Schauspielerin 1971 noch vor der Geburt im achten Monat. Ihr 1965 erstgeborenen Matthew starb am 25. Juni 2001 an einer Überdosis – für Barbara ein absoluter Tiefpunkt in ihrem Lebene. Seitdem engagiert sie sich im Kampf gegen Drogen.

Wie es Barbara Eden heute geht, seht ihr im Video.