„Bill & Ted“: Kultfilm bekommt 29 Jahre später dritten Teil

Im dritten Teil von ‚Bill & Ted‘ sollen auch einige Fans zu sehen sein. Die Filmreihe gibt es bereits seit 1989, als der erste Teil unter dem Titel „Bill & Ted“s verrückte Reise durch die Zeit‘ erschien. 1991 folgte der zweite Teil „Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft“.

Seitdem war es still um die beiden Metalheads, die von Keanu Reeves und Alex Winter gespielt werden und durch die Zeit reisen, um mit ihrer Metal-Musik die Welt zu retten. Nun soll endlich ein dritter Teil folgen und dafür haben sich die Macher etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Fans dürfen dabei sein

In dem neuen Streifen sollen auch Fans die Möglichkeit bekommen, vor der Kamera zu stehen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, ein Video von sich einzureichen, in dem sie so richtig Abrocken. Auf der neuen Webseite ‚partyonwithbillandted.com‘ werden Fans dazu eingeladen, Teil des Films zu werden.

„Zeig uns deine Moves. Rocke ab mit jedem Instrument – real oder fake – oder spiele einfach Luftgitarre. Die Produzenten möchten dich einladen, ein kleiner, aber der wichtigste Teil unseres Filmes zu werden. Checkt das Lied aus. Filmt euch, eure Familie, Freunde und sogar eure Tiere beim Abrocken.“ Die Videos können bis zum 20. Mai eingeschickt werden und einige Fans werden dann in dem Film zu sehen sein, der im Sommer 2020 erscheinen soll.