Billy Dee Williams: Star-Wars-Comeback nach 40 Jahren gelang nur knapp

Billy Dee Williams machte sich Sorgen, dass ihm möglicherweise der „gleiche Hunger“ fehlte, um erneut in die Rolle des Lando Calrissian aus ‚Star Wars‚ zu schlüpfen.

Der 82-jährige Schauspieler wird 40 Jahre, nachdem er 1980 in ‚Das Imperium schlägt zurück‘ zum ersten Mal innerhalb der berühmten Science Fiction-Saga zu sehen war, erneut in seine legendäre Rolle schlüpfen.

„Habe ich den gleichen Hunger?“

Er gab nun zu, viel Zeit gebraucht zu haben, um zu entscheiden, ob er das Angebot seiner Rückkehr im finalen Film ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‚ annehmen sollte. Der Grund: Er war sich nicht sicher, ob er genau wie früher am Film-Set klarkommen würde.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Esquire‘ sagte Williams: „[Ich dachte:] ‚Habe ich den gleichen Hunger, die Aufregung, die ich vor vielen Jahren hatte?‘ Dies ist eine sehr schwierige Zeit für mich, was das Alter betrifft. Wenn du in ein bestimmtes Alter kommst, egal ob du an die Sterblichkeit denken willst oder nicht, du denkst daran.“

„Ein bisschen Showman, ein bisschen Unternehmer“

Vor dem Kino-Start des Blockbusters in diesem Monat ist noch nicht viel bekannt über Landos Erscheinen innerhalb des Projekts und der Schauspieler wollte auch keine Hinweise geben. Allerdings dachte er durchaus darüber nach, was der Sternen-Kapitän wohl all die Jahre seit seinem letzten Auftritt in der Film-Reihe von George Lucas erlebt hat.

Er berichtete: „Ich habe mir immer vorgestellt, dass Lando ein bisschen wie Steve Wynn ist, Las Vegas am Laufen hält. Weil er ein Spieler ist. Aber er war ein bisschen Showman, ein bisschen Unternehmer. So sehe ich Lando. Ich sah ihn nie zwangsläufig als General, der herumläuft und auf Dinge schießt.“

Williams deutete auch an, dass Episode neun der Sternen-Saga ein „Ende“ für Lando bereithält. Was das wohl heißt?