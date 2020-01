„Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ – frische Bilder eingetroffen!

Margot Robbie kehrt zurück als Harley Quinn neben Mary Elizabeth Winstead („10 Cloverfield Lane“, TV-Serie „Fargo“) als Huntress, Jurnee Smollett-Bell (HBO-Serie „True Blood“) als Black Canary und Rosie Perez („Fearless – Jenseits der Angst“, „Pitch Perfect 2“) als Renee Montoya.

Ferner mit dabei auch Chris Messina („Argo“, TV-Serie „Sharp Objects“) als Victor Zsasz und Schotten-Superstar Ewan McGregor („Trainspotting“) als Roman Sionis. Newcomerin Ella Jay Basco spielt in ihrem Spielfilmdebüt Cassandra „Cass“ Cain. Wir haben die neusten Bilder!

Darum geht’s

Kennst du den mit dem Cop, dem Singvogel, dem Psychopathen und der Mafiaprinzessin? „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ ist eine ziemlich verschlungene Geschichte, erzählt von Harley selbst, wie nur Harley sie eben erzählen kann.

Als Gothams bösartigster, narzisstischer Verbrecher Roman Sionis und seine umtriebige rechte Hand Zsasz ein junges Mädchen namens Cass zur Zielscheibe machen, steht die Stadt auf der Suche nach ihr auf dem Kopf. Die Wege von Harley, Huntress, Black Canary und Renee Montoya kreuzen sich, und das ungewöhnliche Quartett hat keine andere Wahl, als sich zusammenzuschließen, um Roman zu Fall zu bringen.

Kinostart ist am 6. Februar!