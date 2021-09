Bjarne Mädel dreht Gangster-Film für Netflix

Bjarne Mädel als Dorf-Gangster Buba.

15.09.2021 11:38 Uhr

Sogenannte Spin-offs – Serienausgliederungen – liegen auf dem Bewegtbildmarkt im Trend: Nun bekommt auch der deutsche Netflix-Hit „How To Sell Drugs Online (Fast)“ eins.

Nach drei Staffeln der Serie 2019, 2020 und 2021 und einem Dokumentarfilm über den echten Dealer, dessen Geschichte die Inspiration war, kündigt Netflix einen Prequel-Film an. Der Film stellt den Dorf-Gangster Buba – eigentlich Jakob Otto – in den Mittelpunkt, den Bjarne Mädel (53) in der ersten Staffel mimte und der sich am Ende aus Versehen in den Kopf schoss. Gedreht wird demnach derzeit in Berlin und Umgebung.

Bjarne Mädel als Kleinkrimineller

„Bjarne Mädel kehrt noch einmal in die Rolle des sonderbaren Kleinkriminellen zurück und wird zum Mittelpunkt einer Geschichte über Glück, Familie und organisiertes Verbrechen“, teilte Netflix mit. Ebenfalls dabei als strenge Clan-Chefin Doro sei Maren Kroymann.

