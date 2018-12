„Black Mirror: Bandersnatch“: Das erwartet die Fans

Freitag, 28. Dezember 2018 22:46 Uhr

Fans von „Black Mirror“ dürfen sich auf eine neue Episode des Sci-Fi-Hits in Spielfilmlänge freuen: „Black Mirror: Bandersnatch“ läuft heute an. Zu den Stars der Serie gehören Neuentdeckung Fionn Whitehead (‚Dunkirk‘) und Will Poulter.

Die Anhänger der düsteren Sci-Fi-Serie „Black Mirror“ warten bereits ein Jahr sehnsüchtig auf eine neue Staffel. Mit „Bandersnatch“ steht nun mehr als nur eine neue Episode des Serienhits in den Startlöchern.

Die Zusammenfassung von Netflix liest sich folgendermaßen: „Im Jahr 1984 zweifelt ein junger Programmierer an der Realität, als er einen Fantasy-Roman als Video-Spiel umsetzen möchte und sich schnell mit einer Herausforderung konfrontiert sieht, die den Verstand übersteigt. Willkommen zurück.“

Interaktive Optionen?

Netflix warb bislang mit einem kryptischen Platzhalter, der nur die Nachricht „Komm gleich zurück“ sowie die Laufzeit von „Bandersnatch“ umfasste – diese hat mit einer Stunde und dreißig Minuten Spielfilmlänge.

Gerüchtehalber erwartet die Zuschauer noch eine andere Besonderheit: Er soll interaktiv mitbestimmen können, welchen Verlauf die Geschichte nimmt. Über fünf Stunden Material sollen zu diesem Zweck abgedreht worden sein. Diese Theorie hat Neflix bislang nicht kommentiert.

Klar ist somit lediglich das Startdatum: Bereits heute (28. Dezember) steht „Bandersnatch“ zum Stream bereit. (CI)