„Black Widow“ mit Scarlett Johansson: Hier ist der neue Trailer

"Black Widow" mit Scarlett Johansson: Hier ist der neue Trailer

03.04.2021 20:00 Uhr

Der neue Trailer zu "Black Widow", dem langerwarteten Solo-Blockbuster der Marvel-Cinematic-Universe-Heldin, zeigt Natasha Romanoffs Kampf, sich ihrer dunklen Vergangenheit zu stellen und dabei einige ungeklärte Aufgaben zu vollenden.

In Marvel Studios‘ „Black Widow“ stellt sich Natasha Romanoff alias Black Widow den dunkleren Seiten ihres bisherigen Lebens, als sich eine gefährliche Verschwörung mit Verbindungen zu ihrer Vergangenheit auftut.

Verfolgt von einer Macht, die vor nichts zurückschrecken wird, um sie zu Fall zu bringen, muss sie sich mit ihrer Vorgeschichte als Spionin und den zerbrochenen Beziehungen auseinandersetzen, die sie hinterlassen hat, lange bevor sie ein Avenger wurde.

Darum geht’s

Sie ist gefährlich, unwiderstehlich und brillant besetzt: Mit der zweifach für den Oscar-nominierten Scarlett Johansson („Marriage Story“, „Jojo Rabbit“) in der Titelrolle feiert das Marvel Cinematic Universe seine weibliche Schlüsselfigur in einer hochspannenden Spionage-Mission. Im atemberaubenden Film-Auftakt der 4. Phase des MCU treten Florence Pugh („Little Women“, „Midsommar“) als Yelena Belova und Rachel Weisz („The Favorite“) als Melina Vostokoff an die Seite von Natasha Romanoff.

Deutschland-Premieren Anfang Juli

Die unkonventionelle Familienzusammenkunft komplettiert David Harbour („Stranger Things“) als Alexei Shostakov aka Red Guardian. Darüber hinaus kehrt William Hurt („Avengers: Endgame“) als Thaddeus „Thunderbolt“ Ross zurück. Regisseurin Cate Shortland, die nicht nur mit „Berlin Syndrom“ 2017 auf der Berlinale für große Aufmerksamkeit sorgte, sondern zuvor schon mit der deutsch-australischen Produktion „Lore“ von Kritikern und Publikum gefeiert wurde, liefert mit „Black Widow“ ihr fulminantes Marvel-Debüt. Für die Produktion zeichnet u.a. Marvel-Master-Mind Kevin Feige verantwortlich.

Deutscher Kinostart: 8. Juli 2021

Disney+ Start mit VIP-Zugang*: 9. Juli 2021

*Der VIP-Zugang erfordert eine einmalige Zusatzgebühr.