„Black Widow“: Scarlett Johansson über das Spin-Off

Scarlett Johansson (34) ist Darstellerin der legendären Avengers-Figur “Black Widow”. Die Heldin wird in dem Avengers-Spin-Off spielen, der ab dem 1. Mai 2020 in die Kinos kommt. Auf der Comic-Con bestätigte der Hollywood-Star nun die Gerüchte, dass sie die Hauptrolle übernehmen wird.

Lange kursierten geheime Aufnahmen vom Set der „Black Widow“ Dreharbeiten auf denen Scarlett Johannson zu sehen war durch die Medien. Daraus entwickelten sich Gerüchte, dass die 34-jährige erneut die Rolle der Marvel-Heldin spielen wird.

Am Samstag machte es der Avengers-Star nun im Rahmen der Comic-Con in San Diego offiziell. Und das beste daran: die Dreharbeiten für den Streifen haben bereits begonnen. Fans müssen sich also nicht mehr lange gedulden, der Film soll bereits im Frühjahr 2020 in die Kinos kommen.

“Ich bin sehr aufgeregt darüber und ich muss sagen, dass ich echt nervös war hierher zu kommen. Aktuell stecken wir mitten in den Dreharbeiten”, verkündete die 34-jährige gegenüber dem Boulevard-Magazin „E!News“.

Frauen-Power

“Black Widow” bedeutet übersetzt soviel wie “Schwarze Witwe”. Im Marvel-Universum gerät der weibliche Bösewicht mit “Iron Man” aneinander, den sie daraufhin zu töten versucht. Offensichtlich kam die Figur bei den Avengers-Fans gut an. Marvel ist ja dafür bekannt neben männlichen Helden auch weibliche Figuren als Superhelden darzustellen.

Auch hinter den Kulissen der Marvel-Welt steckt jede Menge Frauen-Power. Aus diesem Grund würdigte die US-Amerikanerin am Wochenende all die treibenden Frauen die an den aufwendigen Marvel-Projekten beteiligt sind. “Es ist wundervoll. Ich meine da oben gibt es eine Menge Frauen, die ich sehr bewundere – Angelina Jolie…”, so der Avengers-Star. Angelina Jolie (44) wird im Marvel-Streifen “The Eternals” zu sehen sein, der aber erst im November 202 in die Kinos kommt.