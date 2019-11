Blake Lively: Alle Instagram-Beiträge mit Ryan Reynolds gelöscht

Und heute Morgen alle so: Neeeeein! Was ist bloß mit Blake Livelys Instagram-Account passiert? Wo sind all ihre Bilder von und mit Ryan Reynolds? Schließlich lieben wir die witzigen Postings der Schauspielerin, die immer wieder herzlich über sich selbst lachen kann.

Die 25,8 Millionen Follower der Schauspielerin wundern sich jedenfalls, warum da plötzlich quasi ein dunkles Loch entstanden ist und alle ihre Beiträge gelöscht wurden, aber keine Sorge – es ist nicht das, was ihr denkt!

Sie tat es schon einmal

Der ehemalige „Gossip Girl“-Star bereitet sich einfach nur auf ihren nächsten Film vor und das Ganze ist Teil ihrer Social-Media-Strategie. Ein kurzer Blick (im wahrsten Sinne des Wortes) auf Livelys Instagram-Seite und die Follower werden feststellen, dass sie alle ihre Beiträge gelöscht hat – bis auf einen vom September, in dem sie den Trailer für „Rhythm Section“ teilte.

Das ist der Titel für den kommenden Film des 32-Jährigen, der am 31. Januar nächsten Jahres in die Kinos kommt. Und wem ihr neuester Social-Media-Gag bekannt vorkommt, liegt nicht falsch. Letztes Jahr hatte die Schauspielerin dasselbe getan und ihr Instagram von allen Posts befreit – für den Film „Ein kleiner Gefallen“.