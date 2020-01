„Bloodshot“ mit Vin Diesel: Das verspricht der neue Trailer

Basierend auf dem gleichnamigen Comic „Bloodshot“ kommt bald die Verfilmung des Superhelden in die Kinos. In der Hauptrolle ist dabei kein geringerer als Vin Diesel zu sehen. Der neue Trailer bietet nun vielversprechende Einblicke in den Streifen.

Der Hollywoodstar spielt dabei Ray Garrison, ein Soldat, der bei einem Einsatz starb und nun als Bloodshot, einem Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, von der RST Corporation wieder zum Leben erweckt wird. Mit jeder Menge injizierter Nanotechnologie ist er unaufhaltsam – stärker als je zuvor und in der Lage, sich bei Verletzungen sofort selbst zu heilen. Aber mit der Kontrolle seines Körpers herrscht die Corporation auch über sein Gehirn und seine Gedanken. Ray weiß nicht was Realität ist und was nicht – aber er begibt sich auf eine Mission um es herauszufinden.

Die hier spielen ebenfalls mit

Der spannenden Handlung entsprechend verspricht der gerade veröffentlichte Teaser jede Menge Action. Kann sich Ray aus den Händen der Corporation befreien und jemals wieder als normaler Mensch leben?

Neben dem 52-Jährigen standen unter anderem auch Eiza González, Sam Heughan sowie Guy Pearce vor der Kamera. Regie führte David S. F. Wilson. Kinostart ist am 5. März 2020.