05.02.2021 23:06 Uhr

Bond-Girl-Legende Jane Seymour wurde überfallen

Jane Seymour wurde auf der Straße überfallen und beinahe verhaftet, während sie für die Dreharbeiten zum Bond-Streifen "James Bond 007 – Leben und sterben lassen" in den USA war.

Das ehemalige Bond-Girl – das im 007-Film von 1973 an der Seite des verstorbenen Sir Roger Moore auftrat, erzählt von einem Schreckmoment in seinem Leben.

Überfall am Nachmittag

Jane Seymour erinnerte sich daran, von Schlägern in New Orleans auf der Bourbon Street im Herzen des French Quarter der Stadt angesprochen worden zu sein, als sie für den Film in der Stadt arbeitete – damals war sie Anfang 20. Im Rahmen des ‘My Wardrobe Malfunction’-Podcasts berichtet Seymour: „Ich ging nach New Orleans, um den James Bond-Film zu drehen, als ich 20 oder 21 war, und ich wurde tatsächlich überfallen. Ich wurde um vier Uhr nachmittags in der Bourbon Street überfallen.”

Flapsige Bemerkung

Die 69-jährige Schauspielerin, die 1976 nach Amerika zog, hatte dann etwas später auch noch eine Auseinandersetzung mit der Einwanderungsbehörde, als sie von Atlanta nach Jamaika fliegen wollte, um weitere Szenen für den Film zu drehen. Denn sie hatte ein falsches Visum. „Als ich versuchte, nach Jamaika zu fliegen, hielten sie mich in Atlanta auf und sagten mir, ich hätte nicht das richtige Visum für den Transit, aber ich hatte ein Visum, das mir erlaubte, zu arbeiten, also sagte ich dummerweise: ‚Das ist albern’ und wurde fast verhaftet.” Die Behörden zogen Jane dann in einen speziellen Raum und verhörten sie.

“Ich erinnere mich, dass ich unter Tränen sagte: ‚Aber wenn sie James Bond mögen, dann lassen sie mich besser in ein Flugzeug steigen, ich spiele in dem James-Bond-Film mit, und wenn sie mich nicht in das Flugzeug steigen lassen, wird es keinen Film geben‘, und sie sagten: ‚OK, nur dieses eine Mal, aber tun sie es nicht wieder’”, so die ‘Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft’-Darstellerin weiter. (Bang)