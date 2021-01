15.01.2021 15:31 Uhr

Bong Joon Ho leitet Jury beim Filmfest in Venedig

Wer bekommt im September einen Goldenen Löwen? Das weiß noch niemand, doch der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho hat dann auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden.

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho wird im September die Jury des Filmfests von Venedig leiten. Das gaben die Organisatoren der Kinofestspiele in der italienischen Lagunenstadt am Freitag bekannt.

Der 51-Jährige wird an der Spitze einer internationalen Jury über die Preise, darunter den Goldenen Löwen für den besten Film, entscheiden. Bong Joon Ho selbst räumte zuletzt zahlreiche Preise für seine Gesellschaftssatire „Parasite“ ab, darunter vier Oscar-Trophäen.

Der Filmemacher habe „begeistert zugestimmt, die Jury zu leiten“, schrieb Filmfest-Direktor Alberto Barbera. „Dieser großartige koreanische Regisseur ist heute eine der ehrlichsten und originellsten Stimmen des Weltkinos.“ Die Kino-Biennale soll vom 1. bis zum 11. September laufen.

Im Vorjahr war die australische Schauspielerin Cate Blanchett die Chefin der Jury in Venedig gewesen. Dabei ging der Goldene Löwe an das US-Drama „Nomadland“ der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Das Festival von Venedig ist neben Cannes und Berlin eines der wichtigsten der Welt.

