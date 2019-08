„Booksmart“: Alles über den Highschool-US-Kinohit

Mit ihrem temporeichen Regiedebüt ‚Booksmart‘ legt Hollywoodstar Olivia Wilde ein megafrisches Update im Genre Highschool-Komödie hin. Der ebenso smarte wie warmherzige Kinospaß über wahre Freundschaft umtanzt mit einem coolen Soundtrack und originellen Gags locker alle Klischees. Kaitlyn Dever und Beanie Feldstein brillieren mit Witz und Girlpower als unbestechliches Duo und empfehlen sich definitiv als die kommenden Stars von morgen! Diese Namen muss man sich also merken!

Darum geht’s

Molly und die introvertierte Amy haben in der Highschool alles richtig gemacht. Mit Bestnoten blicken sie nun wohlverdient einer glänzenden Zukunft an Elite-Unis entgegen und herab auf die Loser ihrer Klasse. Doch am letzten Schultag stellt Molly voller Entsetzen fest, dass es auch ihre Mitschüler an die besten Unis geschafft haben – obwohl diese offenbar nur Party im Kopf hatten.

Fest entschlossen, sich nichts entgehen zu lassen, überredet sie Amy den Spaß der letzten Jahre in den noch verbleibenden Stunden auf der Highschool nachzuholen. Eine epische Nacht des schlechten Benehmens steht ihnen bevor, an deren Ende eine Lektion steht, die man nicht aus Büchern lernen kann.

Umjubelte Weltpremiere

Die Filmkomödie feierte Anfang März 2019 beim South by Southwest Film Festival ihre umjubelte Premiere und kam im Mai in die US-Kinos. Kinostart hierzulande ist erst am 14. November!

Für Fans von Partyfilmen wie „Project X“ oder der „Der Sex Pakt“ ein Muss! Einen deutschen Trailer gibt es noch nicht.

Resümee der Branchenseite ‚filmstarts‘: „Der gewaltige Hype ist zumindest zum großen Teil tatsächlich gerechtfertigt – ‚Booksmart‘ hat vor allem dank seiner unglaublichen und unglaublich ansteckenden Energie verdientermaßen alle Chancen, als DIE prägende Highschool-Komödie der Zehnerjahre in die Filmgeschichte einzugehen.“