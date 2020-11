24.11.2020 22:30 Uhr

„Boss Baby – es bleibt in der Familie“: Der erste Trailer!

Seit den Ereignissen in "Boss Baby" (2017) ist viel Zeit vergangen und das Boss Baby ist erwachsen geworden. Doch als die Baby Corp mit einer neuen Bedrohung zu kämpfen hat, muss der beste Agent, den sie je hatten, den Anzug gegen die Windeln eintauschen und erneut gemeinsam mit seiner Familie die Welt retten.

Aus dem Boss Baby, das sein Bruder Tim Templeton damals unbedingt loswerden wollte, ist inzwischen Onkel Ted geworden. Er kann sich zwar nicht mehr an seine Zeit bei Baby Corp erinnern, trägt aber immer noch einen Anzug und ist dick im Geschäft.

Zeit für seine zwei Nichten hat er kaum, denn ein Meeting jagt das nächste, aber dafür schickt er immer teure Geschenke. Es sieht fast so aus, als wäre mit dem Erwachsenendasein Teds Kindheitswunsch wahr geworden.

Mission: Weltrettung

Tim hingegen ist mit Leib und Seele zweifacher Papa, und seine größte Sorge ist es, dass seine ältere Tochter Tabitha zu schnell erwachsen wird – bis zu dem Tag, an dem Baby Tina sich als – oh Schreck! – Undercover-Agent der Baby Corp zu erkennen gibt. Ihre Mission: die geheimen Machenschaften an der Schule ihrer Schwester aufzudecken und dafür Onkel Ted als Boss Baby zurückzuholen und die Welt zu retten.

Aber um herauszufinden, wer der mysteriöse Gründer der Schule ist, braucht es eben deutlich mehr als nur das ehemalige Boss Baby und seine Nachfolgerin!

In „Boss Baby – es bleibt in der Familie“ alle Templetons zusammenhalten, um das Geheimnis zu lüften. Denn einmal Familie, immer Familie!

Kinostart im Frühjahr 2021?

Tom McGrath führt erneut Regie. Ebenfalls wieder mit dabei ist Michael McCullers (Hotel Transsilvanien 3), der bereits das Drehbuch zu „The Boss Baby“, basierend auf dem Buch von Marla Frazee, geschrieben hat.

Geplanter Kinostart, sofern es die Pandemie zulässt, am 25. März 2021.