Boy George: Jetzt wird auch sein Leben verfilmt

Donnerstag, 30. Mai 2019 20:37 Uhr

Nach Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ und Elton John in „Rocketman“ ist nun Boy George (57) dran: Das schillernde Leben des britischen Popstars soll nämlich auf die Leinwand kommen.

Das Studio MGM hat den Filmemacher Sacha Gervasi („Hitchcock“) mit dem Drehbuch und der Regie beauftragt, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ am Mittwoch berichteten. Der noch titellose Film soll unter anderem das Heranwachsen des Sängers in einer irischen Arbeiterfamilie und seine bewegte Karriere beleuchten.

Sein bewegtes Leben

In den 80er Jahren eroberten Boy George und die Band Culture Club mit Hits wie „Do You Really Want To Hurt Me?“ und „Karma Chamaleon“ die Hitparaden. Auf Mega-Erfolge folgten Probleme mit Drogen- und Alkoholsucht, ebenso Konflikte mit dem Gesetz.

2008 wurde der Brite zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er einen Callboy in London gegen dessen Willen festgehalten haben soll. Im vorigen Jahr absolvierte Culture Club eine erfolgreiche USA-Tournee und brachte mit „Life“ ihr erstes Studioalbum seit 19 Jahren heraus.

Mit Musik-Dokus kennt sich der Regisseur aus: Mit „Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft“ (2008) hatte der Regisseur Gervasi eine preisgekrönte Musik-Doku über die kanadische Metal-Band Anvil gedreht. (dpa/KT)