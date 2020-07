Brad Pitt: Das ist sein neuer Streifen

Brad Pitt wird in "Bullet Train" in die Rolle eines Killers schlüpfen. Der Action-Thriller basiert auf dem japanischen Roman "Maria Beetle" von Bestsellerautor Kôtarô Isaka.

Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet hat, wird der 56-jährige Schauspieler in dem Streifen, einen Killer namens Ladybug spielen. „John Wick“- Co-Regisseur David Leitch wird bei dem Film das Zepter übernehmen, das Drehbuch soll von Zak Olkewicz geliefert werden.

Leitch und seine Frau Kelly McCormick werden das Projekt über ihre Firma „87North“ produzieren, ebenso wie Antoine Fuqua und Kat Samick, während Brittany Morrissey als ausführende Produzentin fungiert.

Leitch inszenierte bereits „Atomic Blonde“ (2017), „Deadpool 2“ (2018) und zuletzt war Leitch mit dem „Fast & Furious„-Spin-off „Hobbs & Shaw“ in den Kinos zu sehen.

Pitt spielte im letzten Jahr die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film „Ad Astra – Zu den Sternen“ sowie in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time… in Hollywood“ mit. Für den Tarantino-Streifen durfte sich Pitt sowohl über einen Golden Globe als auch über seinen ersten Oscar als bester Nebendarsteller freuen. (Bang)